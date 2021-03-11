الصين تهدي فلسطين 100 ألف جرعة من لقاح سينوفارم

كشفت وزيرة اصحة الفلسطينية مي الكيلة ، اليوم ،إن الوزارة ستتسلم 100 ألف جرعة من لقاح سينوفارم المضاد لفيروس كورونا، بتبرع من جمهورية الصين.

حيث نقلت قناة المملكة بيان الكيلة الذي والذي قالت فيه أن ” هذا التبرع من الصين سيساعدنا في البدء بتنفيذ حملة التطعيم في فلسطين” .

وأضافت أن ” لقاحات من مؤسسة كوفاكس ستصل قريباً أيضاً ، بعد التواصل من أعلى المستويات من وزارة الصحة بشكل مكثف مع منظمة الصحة العالمية “.

كما أشارت إلى أنه “سيتم إطلاق منصة الإلكترونية للتسجيل لمطعوم كوفيد 19، لمن يرغب، وسيكون اللقاح مجانياً واختيارياً ” .

لتؤكد أن” الشركات المصنعة للقاحات المضادة لفيروس كورونا التي تم التواصل معها على أعلى المستويات أكدت بنسبة 80% تزويدنا بالطعومات ضمن جداول زمنية أصبحت معالمها واضحة”.

ومن جهة أخرى أكد مسؤولون في وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن الوضع الوبائي لا زال خطيرًا، ويشهد ارتفاعًا في أعداد المصابين ونسب إشغال الأسرة في مختلف المستشفيات .

وقال ناجي نزال مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة الفلسطينية إن هناك ارتفاعًا متواصلًا في نسبة إشغال الأسرة بالمستشفيات وتصل في بعضها لما بين 95 إلى 100 بالمئة.

ولفت نزال إلى أن المستشفيات في محافظات الضفة المحتلة تعاني من نقص في الأكسجين، مشيرًا إلى أن هذه مشكلة كبيرة وجديدة باتت تواجهها المستشفيات.

وقال “نسعى إلى تحويل الأوكسجين السائل إلى المحافظات الأشد احتياجًا، خاصةً وأن محطات الأكسجين في بعضها لا تكفي لتبية احتياجات جميع المرضى”.

وذكر المسؤول الطبي أنه تجري حاليًا توسعة الأقسام الموجودة بالمستشفيات لعلاج مرضى كورونا، وهو الأمر الذي يؤثر على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين غير المصابين بالفيروس.

وبيّن أن الموجة الحالية من المرض شديدة بفعل انتشار الطفرات الجديدة، وتتسبب بسرعة تدهور الحالات من فئات عمرية مختلفة.

وأشار نزال إلى أن البروتوكول العلاجي لم يتغير وما زال على ما هو عليه، مع إجراء بعض التحسينات، وفق الدراسات العالمية الجديدة.

ورأى المسؤول في وزارة الصحة أن الحل الوحيد لوقف هذا التدهور الإغلاق الكامل لكافة المحافظات، مناشدًا المواطنين الالتزام بإجراءات الوقاية.

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