رئيس الوزراء السوداني يصل مصر بعد عودته من السعودية

وصل رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، إلى جمهورية مصر العربية، وكان في استقباله رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزير الزراعة المصري السيد القيصر.

بالإضافة إلى سفير السودان لدى القاهرة السفير محمد إلياس، هذا وقد رافق حمدوك إلى مصر وفد رفيع المستوى من الوزراء السودانيين، بحسب ما جاء في “السوداني”.

ويضم الوفد السوداني كل من وزراء شؤون مجلس الوزراء، الخارجية، المالية والتخطيط الاقتصادي، الزراعة والغابات، التجارة والتموين.

بالإضافة لوزراء الري والموارد المائية ، النقل، الاستثمار والتعاون الدولي، الصحة، إلى جانب مدير جهاز المخابرات العامة.

وتأتي زيارة الوفد إلى مصر كتعبير عن أهمية العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها بما يخدم استقرار الشعبين والبلدين.

وفي سياق آخر، اتفق كل من رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على إطلاق تعاون استثماري تنموي بين البلدين “السعودية والسودان”.

هذا ومن المنتظر أن يجتمع وزراء المالية، الثروة الحيوانية، ومحافظي البنك المركزي من البلدين، بهدف تسريع خطوات هذا الاتفاق الاقتصادي، بحسب “الصيحة”.

والثلاثاء التقى حمدوك بولي العهد السعودي في الرياض، وعبر رئيس الوزراء السوداني عن تقديره وشكره للسعودية لدورها المهم في دعم سلام السودان.

فضلاً عن استضافة المملكة لمؤتمر أصدقاء السودان الذي كان مخصصاً لدعم عملية السلام.

ومن قام حمدوك بتوجيه الدعوة لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان لزيارة السودان.

وفي المقابل أعرب ولي العهد السعودي عن اهتمامه الكبير بتعزيز مجالات التعاون بين البلدين.

كما عبر عن تفاؤله الكبير بحكومة الثورة الثانية التي تأتي عقب اتفاق سلام السودان، موضحاً أنها أتت انعكاساً للتنوع الكبير الذي عرف عن السودان.

فيما أكد اللقاء حرص السعودية على أمن واستقرار السودان بما يحقق آمال وطموحات شعبه.

وتوجه رئيس مجلس الوزراء السوداني، إلى المملكة العربية السعودية، الإثنين، في زيارة رسمية، برفقة عدد من الوزراء.

وكان مجلس الوزراء السوداني، قد أصدر بياناً أوضح من خلاله أن الزيارة تأتي لبحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيزها بما يخدم استقرار البلدين.

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