يأتي موسم دراما شهر رمضان لهذا العام مختلفًا عن المواسم السابقة، حيث فضلت غالبية شركات الإنتاج أن تعرض مسلسلاتها في 15 حلقة فقط، في الوقت الذي يتوقع فيه أن يكون هذا الموسم هو الأشرس خلال الأعوام الأخيرة بسبب العدد الكبير للأعمال الدرامية المتوقع عرضها والنجوم المشاركين في هذه المنافسات.

ومن المنتظر عرض عدد من مسلسلات موسم دراما شهر رمضان في 15 حلقة فقط، بدلا من 30 أو 35 حلقة كما كان معتادًا لكل عمل درامي يشارك في الموسم السنوي الأهم للدراما التليفزيونية.

على رأس القائمة، يأتي مسلسل «كوفيد_25» بطولة يوسف الشريف عن تطور تكنولوجي لوباء كورونا، حيث أعلن صناعه عن تقديمه في 15 حلقة.

أيضا مسلسل «أحسن أب» وهو عمل كوميدي بطولة علي ربيع، وقال المنتج تامر مرسي إن تقديمه في 15 حلقة يأتي لتغيير مفهوم الدراما، حسبما أفاد موقع (المصري اليوم).

وكذلك مسلسل «بين السما والأرض» بطولة هاني سلامة ودرة ويسرا اللوزي وهو مأخوذ عن الفيلم الشهير بالاسم نفسه.

إلى جانب مسلسل «المدينة» الذي تعود به دنيا سمير غانم إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضي.

وأيضا مسلسل «شقة 6» بطولة روبى وشريف سلامة، كما يدخل القائمة مسلسل «خلى بالك من زيزى» بطولة أمينة خليل، والذي تم الإعلان عن تقديمه في 15 حلقة.

ولعدة أسباب سيكون الرهان في موسم رمضان على دراما الـ15 حلقة، نظرًا لظروف تصوير العديد من الأعمال تحت ظروف جائحة كورونا، وبالتالي تقليص معدلات التصوير والتواجد في اللوكيشنات أمر مطلوب.

وذلك لتقليل معدلات الإصابة بالفيروس بعد ظهور حالات كثيرة مؤخرًا في الوسط الفني أصيبوا أثناء تصوير أعمالهم الرمضانية منهم صبري فواز وسيد رجب وأحمد مكي ونجلاء بدر، ويوسف شعبان الذي توفي إثر إصابته بكورونا.

وقالت مؤلفة مسلسل كوفيد 25 إنجي علاء إن “كوفيد 25” سيتم عرضه في شهر رمضان 2021 من 15 حلقة فقط.

وبررت إنجي علاء العدد القليل لحلقات المسلسل بسبب التحضيرات الخاصة التي يتطلبها العمل حتى تتماشى مع طبيعته.

وقالت إن التحضيرات ستأخذ وقت ومجهود كبير، فضلًا عن الميزانية الضخمة حتى يخرج العمل الدرامي بالشكل المطلوب، موضحة أن التحضيرات تستمر هذه الأيام لبدء تصوير المشاهد.

The post كشف أسباب عرض مسلسلات موسم دراما رمضان بـ 15 فقط appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ