المقداد يتسلم أوراق اعتماد سفير الأرجنتين في سوريا

جرى اليوم الخميس، تسلُّم وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد لنسخة من أوراق اعتماد السفير الأرجنتيني سيبستيان زافالا بصفته سفير مفوض فوق العادة لبلاده لدى سوريا.

ورحب المقداد خلال اللقاء بالسفير زافالا وتمنى له التوفيق والنجاح في أداء مهامه وتعزيز العلاقات بين البلدين، بحسب RT.

كما أكد المقداد على استعداد وزارة الخارجية السورية بكل إداراتها وأقسامها لتقديم كافة التسهيلات اللازمة والدعم الذي يحتاجه سفير الأرجنتين الجديد في التواصل مع كافة الجهات الوطنية السورية وفي تبادل الآراء والأفكار التي من شأنها تطوير العلاقات بين البلدين.

بدوره السفير الأرجنتيني الجديد عبَّر عن شكره وتقديره العميقين للترحيب والتعاون الذين لقيهما من قبل الحكومة السورية والشعب السوري خلال الأيام القليلة التي مضت على وصوله إلى دمشق.

وأكد السفير الأرجنتيني على “استعداده للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين سوريا والأرجنتين وتعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي يرتبط بها الشعبان الصديقان بالشكل الذي يخدم تطوير العلاقات بين البلدين”.

وفي سياق آخر، التقى وزير الخارجية السورية فيصل المقداد في 22 فبراير الفائت، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، وبحثا سير عمل اللجنة الدستورية.

وخلال اللقاء دعا المقداد بيدرسون إلى متابعة دوره بحياد في أعمال اللجنة الدستورية السورية.

وشدد المقداد عل استقلالية اللجنة الدستورية، منذ أن تشكلت وانطلقت أعمالها، قائلا: “باتت سيدة نفسها وهي التي تقرر التوصيات التي يمكن أن تخرج بها وكيفية سير أعمالها”“.

وأجمع المقداد وبيدرسون على أهمية “ضمان عدم التدخل الخارجي في شؤون لجنة مناقشة الدستور، وأن تتم كل هذه العملية بقيادة وملكية سورية، وألا يتم وضع أي جداول زمنية لعملها مفروضة من الخارج”.

بيدرسون وصف في وقت سابق الجولة الخامسة للجنة الدستورية، التي انتهت في 29 من كانون الثاني الماضي، بأنها “فرصة ضائعة ومخيبة للآمال”.

كما أكّد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد على إن “الاحتلالين الأمريكي والتركي للأراضي السورية وممارسات الاحتلال التركي شمال شرق سورية ودعمه للإرهابيين في سوريا ينتهك السيادة السورية ويخالف القانون الدولي وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

مطالباً بأن ترفع الأمم المتحدة الصوت بموجب الميثاق والقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن في وجه كل هذه الممارسات وأن تتخذ موقفاً واضحاً منها يتوافق والمبادئ والأهداف التي قام عليها القانون الدولي الإنساني.

