الكاظمي يوجه بدعم الشرائح الفقيرة لمواجهة كورونا

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، وزارتي التجارة والعمل والشؤون الاجتماعية بتقديم الدعم اللازم لشريحة الفقراء في ظل جائحة كورونا

وفي بيان نشرته الامانة العامة لمجلس الوزراء جاء فيه، ان “رئيس مجلس الوزراء اوعز لوزارة التجارة بتوفير مفردات البطاقة التموينية بأجود الأنواع لشريحة الفقراء لتجاوز التحديات الاقتصادية والبيروقراطية كافة في ظل جائحة كورونا“.

واضاف البيان ان الكاظمي وجه ايضا “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتقديم الدعم اللازم لشريحة الفقراء المسجلين لديها في شهر رمضان المقبل”.

وفي السياق أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، لموقف الوبائي اليومي لكورونا في عموم البلاد.

حيث سجلت الصحة العراقية 5170 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 3057 حالة للشفاء”.

كما أن “حالات الوفاة بكورونا بلغت 26 حالة في عموم محافظات البلاد”.

وفي الشأن العراقي، أعلنت الصحة العراقية قبل أيام، عن استغرابها طلب الشركة المصنعة للقاح “فايزر” ضمانات قانونية قبل توريد اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى العراق.

وبحسب تصريحات للمتحدث الرسمي لوزارة الصحة، سيف بدر لوكالة المعلومة فقد قال : ” الوزارة لا تملك أي صلاحية اصدار تخويل او اعفاء او قرارات قانونية لشركة فايزر التي طلبت ضمانات من العراق بعدم الملاحقة القانونية في حال حدوث أي شيء في اللقاح”.

وقال مضيفاً : ” رفعنا كتاب الى رئاسة الوزراء كونها صاحبة الاختصاص في هذا الامر من اجل اصدار حصانة قانونية للقاح وللشركة خشية الملاحقة القانونية لها داخل وخارج العراق اذا ما جاءت نتائج اللقاح عكس المتوقع”.

خلال حديثه حول امتناع الكوادر الطبية عن تلقي اللقاح، صرح: ” اللقاح الصيني وصل مدينة الصدر وتم تلقيح كافة الكوادر الطبية وبالتالي المخاوف من كونه تلقيح جديد لا يعني رفض اللقاح وهذا امر طبيعي”.

كما يذكر أن وزارة الصحة العراقية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة للفيروس ، .مترافقة مع زيادة في نسبة الإصابات لتصل إلى 2.5 % .

أوضح حسن التميمي وزير الصحة في العراق أن السجلات و الأرقام الأخيرة التي تسجلها الوزارة تشير إلى واقع صحي مقلق و خطير .

حيث غطت الوزارة عبر فيسبوك الجولة التي قام بها الوزير التميمي إلى المحافظات الجنوبية في البلاد ( النجف و المثنى و الديوانية ) ، للاطلاع على المستجدات المتعلقة بالإصابات و الخدمات الطبية .

و قال الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده في محافظة النجف : ” نحن قلقون من زيادة أعداد الإصابات في العراق والنجف خصوصاً ” .

The post الكاظمي يوجه بدعم الشرائح الفقيرة لمواجهة كورونا appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ