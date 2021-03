مورينيو واثق من قدرة مدرب الهلال على التويج بالبطولات (صورة)

وجه البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، رسالة دعم إلى مواطنه ومساعده السابق ريكاردو فورموزينهو، الذي تولى تدريب الهلال السوداني.

وقدم النادي السوداني مدربه الجديد خلال مؤتمر صحافي أقيم، يوم الأربعاء، وتوجه فورموزينهو بالشكر إلى تركي آل الشيخ، الرئيس الفخري للهلال، على دعمه ومنحه فرصة تدريب الفريق، وأبدى سعادته وفخره بتدريب أحد أكبر الأندية في قارة إفريقيا، حسبما أفادت (العربية نت).

علما أن فورموزينهو سبق وعمل مساعدا للمدرب مورينيو في مانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزيين، كما يضم طاقمه المساعد في الهلال عددا من الأفراد الذين عملوا مع مورينيو سابقا في تشيلسي وإنتر ميلان إضافة إلى ريال مدريد.

ووجه مورينيو رسالة دعم إلى طاقمه السابق، وذلك في رد على صورة نشرها فورموزينهو عبر “إنستغرام” عقب توليه تدريب الهلال السوداني، قال خلالها مدرب توتنهام: أتمنى لكم كل التوفيق، وواثق من أنكم ستصبحون أبطالا.

رد مورينيو على صورة فورموزينهو

وخلال المؤتمر الصحفي لتقديمه لوسائل الإعلام السودانية، تحدث مدرب نادي الهلال السوداني الجديد، البرتغالي إيمانويل ريكاردو فورموسينيو، الأربعاء، بواقعية عن مشاركة الفريق ببطولة دوري الأبطال الإفريقية.

وكشف عن طموحاته مع الفريق، خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد لتقديم المدرب لوسائل الإعلام.

وتحدث فورموسينيو، الذي شكر رئيس لجنة تطبيع الهلال، ورئيس النادي الفخري تركي آل الشيخ، على الثقة في منحه فرصة تدريب الفريق السوداني.

ووصف البرتغالي إيمانويل ريكاردو فورموسينيو، الهلال بأنه من الفرق الأفريقية الكبيرة، وأنهم يعرفون تمامًا ما العمل الذي يريدون القيام به.

وزاد: “جئنا لنخدم الكرة السودانية، ولدينا علم بأن اللاعب السوداني يمتاز بالمهارة العالية، فقط يحتاج للتطوير وسنعمل معهم حتى نصل بهم إلى أوروبا”.

وردًا على سؤال حول تركه كل الدوريات الأوروبية وقبول عرض الهلال، قال: “أنا مدرب تم البحث عنه، وأبحث عن تحقيق البطولات”.

وفي سؤال آخر عن ماذا يريد أن يضيف للهلال، قال: “أبحث عن تجربة جديدة في قارة مختلفة، والهلال من الفرق الكبيرة، وبدأت التعرف على بيئة العمل والشعب السوداني ودود”.

وأردف المدرب البرتغالي: “بعدها حدثت مكالمات مكثفة بيني وبين مسؤولي النادي، واتفقنا على جوانب كثيرة وبرنامج يحقق البطولات للهلال”.

وأكد مدرب الهلال الجديد أنه لم يقول إنه سيحقق دوري الأبطال هذا الموسم، مضيفا: “الهلال يحتاج لعمل فني معين، وسوف نعمل على تشكيل وتنظيم الهلال بشكل مختلف”.

The post مورينيو واثق من قدرة مدرب الهلال على التويج بالبطولات (صورة) appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ