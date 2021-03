نانسي عجرم تُطلق أغنية جديدة بمناسبة عيد الأم

صرَّحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن هديتها لوالدتها بمناسبة عيد الأم، من خلال تحضيرها لأغنية تحمل عنوان “أمي” ستوجه من خلالها رسالة إلى والدتها بالمناسبة.

وعلَّقت نانسي عجرم على أغنيتها الجديدة قائلة: “في أحلى من هيك عنوان”، وأضافت: “بدي قول كلام لأمي، وبعتقد كل حدا بيسمع الغنية كمان بيقلها ذات الكلام””.

وبحسب قناة السومرية تحدثت نانسي عجرم عن ألبومها المتوقع طرحه قريباً والذي يتضمن 10 أغنيات على الأقل، وتأملت أن تنتهي عمليات إنتاجه بالقريب العاجل ويتم إصداره كما وعدت جمهورها.

وعن الفيديو كليب الذي صورته لهذه الأغنية مؤخراً بعدسة المخرج سمير سرياني أوضحت: “اللي صوّرناه شي كتير بسيط بس معبّر. متل انو قدرنا نوصّل رسالة كمان مع سمير سرياني”.

وكانت قد صرَّحت نانسي عجرم بأنها ستغنّي شارة مسلسل “راحوا” المتوقع عرضه في شهر رمضان المقبل (2021) على شاشة MTV اللبنانية.

وتحمل أغنية شارة مسلسل راحوا عنوان “ما تحكم عَ حدا” وهي من كلمات منير بوعساف وألحان نبيل عجرم وتوزيع باسم رزق.

كما أطلقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في أكتوبر الفائت، أغنيتها الجديدة التي شغلت متابعيها بالتحضير لها عبر، وتحمل الأغنية عنوان (إلى بيروت الأنثى).

وأعلنت نانسي عجرم عن انطلاق أغنيتها الجديدة عبر حسابها الشخصي على تويتر وإنستغرام.

وكتبت “من قصيدة إلى بيروت الأنثى، مع الاعتذار للشاعر الكبير نزار قباني، ألحان هشام بولس، توزيع باسم رزق”.

تم أخذ كلمات الأغنية من قصيدة الشاعر السوري الكبير نزار قباني والتي تحمل اسم (إلى بيروت الأنثى مع حبي).

وكان قد قدم نزار قباني القصيدة عام 1081، أي منذ 39 عام والتي كانت مقالاً لكل من أراد التعبير عن حبه لبيروت بعد كارثة انفجار مرفأها.

وكشفت مجلة فوربس العالمية يوم الخميس الماضي، بأن الفنانة نانسي عجرم هى الأكثر تاثيرا فى الشرق الأوسط بين فنانين الوطن العربي.

وذلك بعد أبحاث قامت بها المجلة من خلال عدد من الاحصائيات الخاصة بمتابعي الفنانة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكشفت مجلة فوربس العالمية، بأن مبيعات الفنانة عجرم قد تخطت أكثر من 70 مليون تسجيل في العالم العربي وأنها قد تصدرت إلى المرتبة الثانية من جانب المبيعات فى لبنان والوطن العربي.

