الجيش اليمني يُسيطر على جبلين في تعز بعد معارك مع الحوثيين

كشف الجيش اليمني اليوم الخميس، عن استعادته لمواقع جديدة من سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين)، بعد المعارك الدائرة بينهما على مدار أسبوعين في محافظة تعز اليمنية.

وأكد الجيش اليمني أن “قوات الجيش سيطرت على جبل الزهيب بعد تحرير منطقة الطوير الأعلى بمديرية مقبنة غربي تعز والتحمت بجبهة الكَدحة بشكل كامل”.

وأردف أن “الجيش حرر صباح اليوم جبل غباري الاستراتيجي في مديرية الوازعية المطل على منطقة البَرح على الطريق الرئيسي الذي يربط مدينة تعز بالساحل الغربي”.

وأشار إلى “سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين خلال المعارك”، بحسب سبوتنيك.

هذا وكانت قد استعادت قوات الجيش اليمني اليوم الخميس، قطع عديدة من العتاد من بينها ناقلة جنود مدرعة “BTR-80A” من أيدي جماعة الحوثيين في اليمن.

وفي 3 مارس الجاري، تمكن الجيش اليمني من تحقيق تقدم كبير على جماعة الحوثي (أنصار الله) خلال مواجهات مع الجماعة في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

إذ أعلنت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، أن “الجيش الوطني سيطر على جبل عقاب الاستراتيجي وقرى القاعدة والمدفن والحمرة في منطقة الأشروح في مديرية جبل حبشي غربي تعز”.

وكشفت الوكالة أن “قوات من اللواء 145 مشاة هاجمت مواقع للحوثيين في جبهات الأشروح وجبهة القوز في مديرية جبل حبشي، وعزلة اليمن في مديرية مَقبنة غربي تعز”.

وأفادت الوكالة أن الاشتباكات بين الجيش اليمني وجماعة الحوثي الوكالة أدت إلى مقتل 12 مسلح من الحوثيين، من بينهم قيادي ميداني في جبهة مَقبنة، كما أصيب العشرات منهم، وتمكن الجيش من تكبيد الحوثيين خسائر كبيرة في المعدات.

وأضافت الوكالة أن: “اندلاع اشتباكات متقطعة بالمدفعية والأسلحة المتوسطة في مواقع الدفاع الجوي غرب مدينة تعز، ووادي صَالة شرقي المدينة، أسفرت عن مصرع وإصابة عدد من عناصر الحوثيين”.

التقدم الجديد الذي أحرزه الجيش اليمني أتى بعد سيطرته على جبل عودين وتلال الردمة والزوم والشاهد في مديرية مَقبنة غربي تعز، كما سيطر على مواقع أخرى في وادي صَالة شرقي تعز، وذلك بعد مواجهات حصدت 14 قتيل وجريح على الأقل.

وحصد الجيش في عدة جبهات في اليمن مكاسب استراتيجية هامة في معركته ضد جماعة الحوثي، كما في محافظة مأرب ومحافظة الجوف.

