البرهان يلتقي مدير المركز الإفريقي لفض النزاعات في الخرطوم

التقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم، في القصر الجمهوري، مع الدكتور فاسو قوندن، المدير التنفيذي للمركز الإفريقي لفض النزاعات.

وخلال تصريح صحفي لقوندن قال أنه قدمإلى الخرطوم عقب مشاركته في إجتماع بين الوفد المفاوض للحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال، برئاسة القائد عبدالعزيزالحلو ولجنة الوساطة الجنوبية بالعاصمة جوبا.

وأوضح قوندن أن الاجتماع ناقش سبل معالجة القضايا العالقة التي من شأنها أن تساعد في إستئناف المفاوضات بين الحكومة الإنتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان- الشمال، في إطار إستكمال عملية السلام في السودان.

وأثنى مدير المركز الإفريقي لفض النزاعات، على إيجابية اللقاء اليوم مع البرهان واصفاً إياه بالمثمروالبناء، مشيراً إلى أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أكد إلتزامه بدفع عملية السلام في السودان.

وصرَّح قوندن أنه سيلتقي يوم غدٍ الجمعة، مع رئيس مجلس الوزراء السوداني، وأكد على ثقته بالتوصل إلى اتفاق حول استئناف عملية السلام بين الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال والحكومة الانتقالية، بحسب سونا.

وفي السياق، كشفت مصادر في 4 مارس الجاري، عن أن مطار “جوبا” عصامة جنوب السودان، قد شهد لقاء كل من رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال، عبد العزيز الحلو.

هذا وقد كشفت الحركو الشعبية أن لقاء البرهان والحلو جاء لكسر جمود التفاوض بين الطرفين.

ومن جهته أوضح سكرتير الحركة، عمار آمون دلدوم، أن اللقاء جاء بدعوة من عبد الفتاح البرهان.

وأوضح قائلاً “إنه في إطار مساعي فك الجمود وتحريك العملية التفاوضية المُتعثِّرة بين الطرفين منذ أغسطس 2020.

وفي السياق أكد عمار أمون دلدوم، سكرتير عام الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو استعداد الحركة لاستئناف التفاوض مع الحكومة السودانية “في أي زمان ومكان”.

وأكد دلدوم أن التفاوض يجب أن يكون أساس “وثيقة أديس أبابا” الموقعة بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ورئيس الحركة بالعاصمة الإثيوبية في سبتمبر 2020.

وتعليقا على إعلان الحكومة السودانية، استئناف الحوار مع “الحركة الشعبية شمال”، قال دلدوم إنهم “لم يتلقوا أي إخطار رسمي من الوساطة حتى الآن”.

وأشار دلدوم إلى أن الحركة، ومنذ انسحابها من المفاوضات في أغسطس الماضي، لم تدخل في مفاوضات رسمية مع الحكومة السودانية، لكنها وقعت على وثيقة مبادئ مع رئيس الوزراء السوداني في سبتمبر، وشاركت في ورش غير رسمية مع خبراء سودانيين ودوليين.

The post البرهان يلتقي مدير المركز الإفريقي لفض النزاعات في الخرطوم appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ