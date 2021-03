الانتخابات النيابية في الجزائر: تبون يُعلن عن موعدها

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، عن موعد الانتخابات النيابية في الجزائر بمرسوم تشريعي رقم 1/96 واستدعى الهيئة الناخبة الخاصة بالانتخابات التشريعية.

وجاء في المرسوم التشريعي القاضي بتحديد موعد الانتخابات النيابية أن موعدها سيكون يوم السبت 12يونيو المقبل، ويأتي قرار تبون بعد اعتماد مجلس الوزراء لمشروع قانون الانتخابات.

فيما وقع الرئيس الجزائري يوم أمس، المرسوم المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، بحسب سبوتنيك.

وضمن هذا الأسبوع، أعطى مجلس الوزراء الجزائري موافقته على مشروع قانون الانتخابات النيابية واللافت فيه أنه ولأول مرة سيفسح المجال أمام القائمة المفتوحة.

والجدير بالذكر أن هذه الانتخابات النيابية ستكون أول انتخابات منذ ‎تسلم الرئيس تبون للحكم في 12 ديسمبر 2019، خلفا لعبد العزيز بوتفليقة المستقيل على خلفية ثورة شعبية اندلعت في 22 فبراير/ شباط من العام نفسه.

التطورات السياسية في الجزائر تتزامن مع تظاهرات احتجاجية عنت مدن الجزائر خلال الأيام الأخيرة احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.

وكان قد علن عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري، مساء 18 فبراير الفائت، عن حل البرلمان الجزائري وإجراء الانتخابات النيابية وتعديل حكومي جزئي يتم خلال يومين.

قرار تبون أتى في خطوة استباقية قبل حلول الذكرى الثانية للحراك الجزائري الذي انطلق في 22 فبراير من العام 2019 لإسقاط نظام الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وجاء إعلان الرئيس تبون حل البرلمان الجزائري خلال كلمة ألقاها بمناسبة اليوم الوطني للشهيد.

قال فيها تبون: “تم إدراج كل مطالب الحراك المبارك في تعديل الدستور كما سيتم إعلاء صوت المجتمع المدني اليوم ومستقبلا بعد أن كان مهمشا”.

وأطلقت السلطات الجزائرية، في اليوم التالي لحل البرلمان، سراح عدد من معتقلي الحراك الشعبي، تنفيذاً لعفو الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي شمل 60 معتقل محكوم عليهم أو ما زالوا قيد التحقيق.

ونشرت اللجنة الوطنية للدفاع عن معتقلي الرأي، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، قائمة تضم أسماء عدد من المعتقلين الذين أطلقت سراحهم السلطات الجزائرية ظهر الجمعة.

وجاء في قائمة اللجنة أنه تم إطلاق سراح كل من المعتقلين التالية أسمائهم: سراح محمد نايلي، من تبسة، ولحسن بن الشيخ، من البرج، ويادي علال، من تيسمسيلت، ومحمد عثمان، من المسيلة، وعلال قاديري وقويدر بشارف، من سعيدة.

وتابعت اللجنة أنه تم إطلاق سراح تهامي عبد المالك، من عين صلاح، وعلي مقران، من الشلف، ومحمد أمين بلمختار، من الجزائر العاصمة، وسفيان سليماني، من واد سوف، وعصام السايح، من تلمسان

