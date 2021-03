شقيقة رونالدو ترد على مسؤول نادي بورتو لوصفه الدون بالخنزير

نشبت حرب تصريحات بين شقيقة نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو وأحد مسؤولي نادي بورتو، بعد ما كتب الأخير على وسائل التواصل عقب فوز الفريق البرتغالي على نظيره الإيطالي بدوري أبطال أوروبا.

بورتو عبر لربع النهائي من المسابقة القارية عقب لقاء ملحمي في تورينو خسر فيه بالأوقات الإضافية 3-2 ولكن سابق فوزه 2-1 على يوفنتوس في البرتغال أعطاه العبور.

وكتب فيرناندو ساؤول، مسؤول التنسيق مع الجمهور في بورتو، على إنستغرام: “بورتو ينتقم من لصوص إيطاليا وبازل، وما فعله الخنزير رونالدو في دراجاو تم الرد عليه”.

وأكمل: “ياله من انتصار يدعو للفخر، هذا هو بورتو، أنتظر فيديو الرد من دولوريس وعائلتها التي لا تملك الأسنان”، حسبما أفاد موقع (جول العربي).

شقيقة رونالدو ردت مباشرة: “أنت الخنزير، نظف فمك قبل الحديث عن رونالدو وعائلتنا، لن تصل لمستوانا ولو في 1000 حياة”.

وأضافت: “لن نعطي الاهتمام لشخص جاهل ومضطرب مثله، ولا يمثل بورتو الذي أكن له كل الاحترام، أشجع بورتو في الأبطال ولي أصدقاء هناك”.

وختمت شقيقة رونالدو: “ليس مقبولاً إهانة رموز البلاد بتلك التصريحات، بأسنان أو دونها، أنتظر اليوم الذي سأقابلك أنا وأمي وعائلتي وجهاً لوجه ونرى ماذا ستفعل”.

ساؤول خرج واعتذر وأكد أنه تخطى الحدود المسموحة وأنه يتراجع ويعتذر عما قاله أثناء فرحه بفوز فريقه على حساب يوفنتوس.

على صعيد متصل، تحدث الإنجليزي ديفيد بيكهام مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي اليوم الأحد عن أنباء اهتمام فريقه بالتعاقد مع ميسي نجم برشلونة ورونالدو مهاجم يوفنتوس.

وأكد الإنجليزي الدولي السابق مالك نادي إنتر ميامي أن لديه طموحات كبيرة مع الفريق، قائلا إنه يرغب فعليا في التعاقد مع نجوم من العيار الثقيل خلال الفترة المقبلة.

وتحدث بيكهام أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الحفل الذي كشف فيه عن القميص الثانوي للفريق والذي يحمل اسم “لو بالما” عن خطط إنتر ميامي في سوق الانتقالات، مشيرا إلى أهمية أن يجذب الفريق الاسماء الكبيرة في كرة الفدم.

وفي معرض رده على أسئلة بشأن الأنباء التي تربط إنتر ميامي بالتعاقد مع كل من الأرجنتيني الداهية ليونيل ميسي أيقونة نادي برشلونة الإسباني، والبرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو نجم هجوم نادي يوفنتوس الإيطالي.

قال بيكهام: “أعلم أنه جمهورنا في مدينة ميامي يرغب في مشاهدة نجوم كبار، وميسي ورونالدو مطروحة أسمائهما بالفعل، واللاعبان يتربعان على عرش كرة القدم طوال الـ15 عاما الماضية، ونحن نرغب في جذب أفضل اللاعبين”.

