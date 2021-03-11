ليبيا نيوز

ديوان المحاسبة يفضح ملفات فساد مالي لرئاسي حكومة الوفاق

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / اخبار سوق عكاظ
اخبار سوق عكاظ
مصدر الخبر / اخبار سوق عكاظ

أصدر ديوان المحاسبة تقريره لسنة 2019 بعد يوم واحد على نيل حكومة الوحدة الوطنية الثقة، وفضح فيه مخالفات وفساد مالي ضمن نفقات المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق.

وجاء في تقرير ديوان المحاسبة أن المخالفات التي تم رصدها عديدة من بينها وجود مبالغ مالية مدفوعة على أساسا أنها مرتبات ، وتبين أنها لأشخاص مستقيلين وانتهت علاقاتهم بالرئاسي.

كما تم استعمال الفائض في بند المرتبات الأساسية عبر المناقلة إلى بند العمل الإضافي ضمن الباب الأول على الرغم من أن المرتبات تمت إحالتها وفق منظومة الرقم الوطني، بحسب أخبار ليبيا 24.

وأضاف تقرير ديوان المحاسبة أن المخالفات تضمنت أيضاً النفقات التسييرية للمجلس الرئاسي لسنة 2019 الباب الثاني إذ بلغت 32 مليون ، في حين أن النفقات الفعلية لديون المجلس من الباب الأول وصلت إلى ما يقارب 4 مليون فقط، أي أن إجمالي 37,431 مليون لم يتم توضيح جهة صرفها، وأكد التقرير على أن الرئاسي لم يُثبّت عمليات استلام صكوك بأذونات الصرف ولم يُحدد هوية المستلمين.

وأردف تقرير ديوان المحاسبة أن الرئاسي لم يبلغ وزارة المالية بالمرتبات المخالفة لأشخاص مستقيلين أو المتوفيين مستغلا إيها في تغطية العجز في البنود الأخرى.

ومن قضايا الفساد المالي التي وثقها تقرير ديوان المحاسبة على المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق كان ارتفاع  تكاليف صيانة السيارات التابعة للمجلس الرئاسي إذ وصلت قيمة بعضها إلى 12 ألف دينار.

وعلى صعيد آخر، أمر مكتب النائب العام الليبي، بتوقيف وحبس المراقب المالي لجهاز الإمداد الطبي في وزارة الصحة بـ”حكومة الوفاق”.

وأُصدر هذا القرار من قبل مكتب النائب العام، بسبب تهم متعلقة بالاختلاس وهدر المال العام باستعمال طرق احتيالية.

وبذلك ينضم المراقب المالي لجهاز الإمداد الطبي لعشرات المسؤولين في قطاع الصحة بـ”حكومة الوفاق” الذين تم توقيفهم بسبب الفساد وهدر المال العام.

وقبل أسبوع تم توقيف وحبس كل من مدير إدارة الشؤون العلاجية بوزارة الصحة في حكومة الوفاق، ومساعده، ورئيس قسم العلاج بالداخل، بالإضافة لعدد من الموظفين، بتهمة متعلقة بالمال العام أيضاً.

تلاحق تهم الفساد المالي حكومة الوفاق طوال فترة حكمها، إذ عملت حكومة الوفاق على توقيع اتفاقيات مع تركيا من أجل نهب خيرات الشعب الليبي وصرف ثمنها إلى جيوب قادتها وتحت مسميات اتفاقيات تعاون عسكري وتجاري وغيرها.

فهل سيحقق تقرير ديوان المحاسبة الهدف منه ويستعيد أموال الشعب الليبي المنهوبة ويعاقب الفاسدين.

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  • انشاء الله فهمتها هذي ..!!!:

    – دائماً النجاح له أعداء والمتفوقين لهم أعداء حاسدين وهذا شيء طبيعي – لأنهم أفضل متهم بكثير وهذا واقع لا مفر منه –
    – الان لو تلاحظوا ياجماعة الخير والحق – ان الهجوم على الادارة الحكومية للوفاق جاء بعد فقط نيل لثقة برلمان وحتى البرلمان نفسه مشكوك في نزاهته –
    جاءوا فقط ليضعوا اي اختلاسات او تجاوزات او فساد على ادارة حكومة الوفاق الوطني – الحكومة التي أعطى أعضاءها كل جهدهم ووقتهم ونادوا حتى لادارات إصلاح للقطاعات الي طبعا لقول فيها القبلية والعنصرية والوساطة والمحسوبية والاختلاس والتبعية والجهل والرشاوي والتزوير
    مثل حكومة زيدان وَعَبَد الجليل السابقة – جاءوا ليضعوا فسادهم لتقسيم تركة القذافي على قبائلهم وأحزابهم – أين هم الان ..!!
    الكيب وَعَبَد الجليل والحمروشي وزيدان والقماطي والمقريف وغيرهم –
    قالوا انهم لقوا تركة القذافي والفساد لمدة أربعين عام –
    سبحان الله حتى الي يصيرله حادث في طريق منهم او تجيه زكمة يقول من القذافي – لا حول الله …!!
    وهما انفسهم وراء كل الاختلاسات والسرقات والفساد في ذلك الوقت ….
    والآن عندما أصلحت الوفاق وتحدوا الصعاب وواجهوا المشاكل وقدموا الكثير لوطنهم وابناءهم الذين ضحوا بحياتهم وابناءهم –
    قالوا وحاولوا إيهام الناس والمواطن المخدول
    انهم حكومة اتراك وحكومة استعمار وأنهم لا يصلحوا لقيادة الدولة –
    ونسوا تماما ان الفساد الذي يحصل في مناطق اخرى سببه هولاء المرضى أعداء التقدم واعداء المواطن – من جلب السموم للشباب وسرقة القطاعات وتوظيف القبلية والوساطة والتزوير –
    حتى الميزانيات الاي تخصص للمواطن يتم تقسيمها لشراء الأبل والخيول والزوجات للإداريين والقبائل – والباقي يتم الترقيع به به وطلب المزيد من امًوال الدولة او اتهام اطراف اخرى بالفساد –!!!
    لو يتم محاسبة مثلا مدير مثلا مدير مصنع الحديد والصلب او اي مصنع ليبي او شركة طيران خاصة او اي حزب من الاحزاب الليبية ومعرفة ثروتهم بقانون التطهير من اي لك هذَا ..؟!!!
    ستجد المزارع والفيلات ومعارض السيارات والشركات والمصانع والتشاركيات.
    وبعدها يقولك والله الحكومة ما تصلحش وفلان وعلان وهلم جرا –
    غير الإصلاحات الي قدمتها الحكومة الوفاق الليبية من توفير حتى اجهزة علاج الأسنان داخل المستشفيات العامة – تم سرقتها للعيادات الخاصة من النفوس المريضة لتكليف المواطن وبث الكراهية لقطاعات الدولة وعدم وجود رقابة وتأمين لقطاعات الآي تخدم الدولة اللببية حتى من مقياس ومنظور التحضر والرقي والتطور الفكري والخدمي للمواطن في ترتيب الدولة الليبية فالعالم لكن كما يقولون – فاقد الشيء لا يعطيه وهذه حقيقة
    بِسْم الله الرحمن الرحيم ” ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ” –
    صدق الله العليم العظيم

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