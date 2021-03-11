المجلس العالمي للتسامح والسلام يهنئ وزير الخارجية الليبية بنيل الحكومة الجديدة الثقة من النواب

بنغازي 11 مارس 2021 (وال)- هنأ رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد بن محمد الجروان، معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية الدكتور عبد الهادي الحويج، بمناسبة نيل الحكومة الجديدة الثقة من مجلس النواب.

الجروان قال – في بيان له اطلعت عليه وكالة أخبار ليبيا 24 – إن المجلس العالمي للتسامح والسلام وكافة أعضاءه وشركاءه حول العالم، يعرب عن أن تكون هذه الخطوة المباركة، نقطة تحول لإنهاء الانقسام السياسي، ولاستكمال مسيرة السلام والمحبة والوئام بين كل أطياف الشعب الليبي الشقيق، والوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المتفق عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2021.

وأكد الجروان استعداد المجلس وبرلمانه الدولي الذي يضم 85 برلمانًا دوليًا على مستوى العالم، وجمعيته العمومية، للتعاون من أجل توفير الدعم والمساعدة التي يحتاجها الشعب الليبي الشقيق، لتحقيق أهدافه القومية ومصالحه الوطنية العليا، وترسيخ التسامح والسلام في ليبيا والعالم. (وال- بنغازي) ع ع/ ر ت

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