المجلس العالمي للتسامح والسلام يُهنئ فخامة رئيس مجلس النواب بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية

بنغازي 11 مارس 2021 (وال)- هنأ رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد بن محمد الجروان، فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، والشعب الليبي بمناسبة نيل حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة الثقة من مجلس النواب.

الجروان قال – في بيان له اطلعت عليه وكالة أخبار ليبيا 24 – إن “المجلس العالمي للتسامح والسلام وكافة أعضاءه وشركاءه حول العالم، يهنئون الشعب الليبي على مثل هذه الخطوة المهمة، التي جاءت تتويجًا لجهودكم الحثيثة التي أسفرت عن إعلان القاهرة بتاريخ 6 يونيو 2020، ومحادثات جنيف التي تشكلت بناء عليها السلطة التنفيذية الجديدة بتاريخ 5 فبراير 2021”.

وأعرب الجروان أن تكون هذه الخطوة هي بداية إنهاء الانقسام السياسي في دولة ليبيا الشقيقة، ونقطة الانتقال من مرحلة الصراع إلى مرحلة بناء السلام، وتحقيق الوئام المجتمعي، والمصالحة الوطنية الشاملة، والتنمية البشرية المستدامة، والإعداد للانتخابات العامة التشريعية والرئاسية في موعدها المحدد 24 ديسمبر 2021.

وأكد الجروان لفخامة رئيس مجلس النواب؛ استعداد المجلس وبرلمانه الدولي الذي يضم 85 برلمان دولي على مستوى العالم، وجمعيته العمومية، للتعاون من أجل توفير الدعم والمساعدة التي يحتاجها الشعب الليبي الشقيق لتحقيق أهدافه القومية، ومصالحه الوطنية العليا، وترسيخ التسامح والسلام في ليبيا والعالم. (وال- بنغازي) ع ع/ ر ت

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