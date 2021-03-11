أكد مصدران رسميان سودانيان أن حكومة الخرطوم حصلت على تعهد جديد من السعودية باستلام المنحة المقدرة بـ 1.5 مليار دولار، وذلك في إطار حزمة مساعدات اقتصادية أعلنت للمرة الأولى عام 2019.

ولم يفصح المصدران السودانيان، عن أي تفاصيل بشأن كيفية صرف المنحة السعودية 1.5 مليار دولار أو توقيتها بعد تجديد التعهد بها.

وتعهدت السعودية والإمارات بمساعدات قيمتها 3 مليارات دولار للسودان في أبريل عام 2019، بعد فترة وجيزة من إطاحة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير بعد احتجاجات لشهور.

وقال مسؤولون سودانيون من قبل، إن “750 مليون دولار من تلك المنحة السعودية الإماراتيةى وصلت بالفعل، من بينها 500 مليون دولار أودعت في البنك المركزي“.

وأشاروا إلى أنه “من المتوقع وصول جزء من المساعدات كإمدادات عينية من القمح والأدوية والمواد البترولية وسلع أخرى تشتد حاجة السودان إليها”، حسبما أفاد موقع (العالم).

يذكر أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ومسؤولين كبار آخرين زاروا السعودية هذا الأسبوع سعيا لتعزيز التعاون، في وقت تواجه فيه السلطات الانتقالية في السودان صعوبات في معالجة أزمة اقتصادية ممتدة.

ويوم الثلاثاء الماضي، التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، برئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك والوفد المرافق له، في الرياض .

وقالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق، إنه جرت خلال لقاء ولي العهد السعودي مناقشة أمن البحر الأحمر والاستثمار فيه.

من جهته، قال وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني خالد عمر يوسف، إن اللقاء تطرق للجوانب السياسية والتعاون المتبادل والأمن والاستقرار والسلام.

كما وجه حمدوك دعوة لولي العهد السعودي لزيارة السودان.

وتواجه السودان تهديدا مائيا جديا بسبب سد النهضة الاثيوبي في حين قالت السعودية انها تؤيد الموقف المصري والسوداني في القضية لكن دون تحرك دبلوماسي يذكر.

The post الكشف عن قيمة المنحة السعودية المقدمة إلى السودان بعد زيارة حمدوك appeared first on Souk Ukkaz News.

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