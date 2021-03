مصر والسودان تؤكدان تكثيف التنسيق في مواجهة إثيوبيا بشأن سد النهضة

قرر كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على تكثيف التنسيق بين البلدين “في ظل المرحلة الدقيقة” التي يمر بها ملف سد النهضة الإثيوبي.

وثم ذلك خلال استقبال السيسي لرئيس الوزراء السوداني اليوم الخميس في العاصمة المصرية القاهرة.

حيث أقر المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية إن السيسي اتفق مع رئيس الوزراء السوداني على “تكثيف التنسيق الحثيث بين الجانبين في المرحلة الدقيقة الحالية التي تمر بها الاتصالات من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة”.

وأضاف كذلك أن البلدين يعملان على “تفعيل اقتراح السودان” باستئناف المفاوضات مع إثيوبيا برعاية رباعية تضم الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

من جهته أعرب الرئيس السيسي عن الاعتزاز بعمق العلاقات الإستراتيجية والأواصر “التي تربط بين البلدين وشعبي وادي النيل”، مؤكدا أن “تلك الثوابت طالما مثلت نهجاً راسخاً للسياسة المصرية، خاصةً في ظل المرحلة الانتقالية الحالية التي يمر بها السودان، والذي يحتاج كل الدعم من أشقائه لتعزيز الاستقرار والتنمية به”.

وشدد الجانبان على ضرورة تعزيز الاتصالات مع الأطراف الإقليمية والدولية لتفعيل المقترح السوداني بتشكيل رباعية دولية للتوسط في القضية، “بما يساعد على التوصل لاتفاق قانوني شامل وملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وقبل موسم الأمطار القادم”.

وكان رئيس الوزراء السوداني وصل اليوم إلى القاهرة على رأس وفد وزاري رفيع فى زيارة لمصر يبحث خلالها دعم علاقات التعاون الثنائي في جميع المجالات، بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات بالمنطقة .

في نفس السياق أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالا هاتفيا مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وبحث معه “أهمية الانخراط الأوروبي” في الآلية الرباعية للوساطة التي يقترحها السودان وتدعمها مصر.

وشدد شكرى خلال الاتصال على أهمية “إطلاق عملية تفاوضية يتمخض عنها اتفاق حول سد النهضة بما يراعي مصالح الدول الثلاث ولا يفتئت على حقوقها المائية مع ضرورة التوصل إلى ذلك الاتفاق قبل موسم الفيضان المقبل الذي أعلنت إثيوبيا نيتها تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة خلاله”.

