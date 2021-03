الإمارات تعلن عن صندوق بقيمة 10 مليارات دولار للإستثمار في إسرائيل

كشفت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، عن إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات دولار، يستهدف الإستثمار في قطاعات استراتيجية في إسرائيل.

كما ذكرت وكالة “وام”، أن ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة, الشيخ بن زايد ال نيهان قد تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتنياهو , جرى أثناءها بحث وتدارس تقدم العلاقات الثنائية في ضوء معاهدة السلام التي تم توقيعها بين البلدين.

وعقب الاتصال، تم الإعلان عن إنشاء الصندوق الذي تقدر قيمته ب10 مليارات دولار ، والذي ستقوم من خلاله الإمارات العربية المتحدة بالإستثمار في إسرائيل ” وذلك ضمن قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة والتصنيع وكذا المياه والفضاء والرعاية الصحية زيادة على التكنولوجيا الزراعية وغيرها”.

كما سيركز الصندوق على “مبادرات التنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين”، وسيتم تمويل الصندوق من مخصصات من الحكومة ومن مؤسسات القطاع الخاص.

ويأتي تأسيس الصندوق بعد التوقيع على الاتفاق الإبراهيمي التاريخي بين البلدين، وتهدف هذه الخطوة إلى “تعزيز العلاقات الاقتصادية بين اثنين من الإقتصادات المزدهرة في المنطقة، وكذا فتح المجال للإستثمارات وخلق فرص الشراكة لدفع النمو الاجتماعي والاقتصادي في البلدين والمنطقة”.

زيادة على ذلك تعتبر هذه المبادرة إحدى نتائج اتفاقية السلام التي وقعتها الإمارات وإسرائيل بدعم من الولايات المتحدة الأميركية، وتجسد روح الصداقة والتعاون بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى إرادتها المشتركة للنهوض بالمنطقة وتقديم نموذج لفوائد السلام من خلال تحسين حياة شعوب المنطقة.

