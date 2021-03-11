الفاو : توفير مساعدات لـ 48.9 مليون شخص هذا العام

أفادت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، الفاو، في تقرير لها، بأن جائحة كوفيد تسعة عشر، والصراع والأزمات المتعلقة بالمناخ أدت إلى ارتفاع مستويات الجوع الحادة، ما يجعلها بحاجة إلى مليار ومئة مليون دولار هذا العام لتوفير سبل العيش لأكثر الناس معاناة من انعدام الأمن الغذائي في العالم.

وأشارت المنظمة الأممية إلى أنها تستهدف أكثر من ثمانية وأربعين مليونا، وتسعمئة ألف شخص يعتمدون على الزراعة من أجل بقائهم على قيد الحياة، وذلك من خلال التدخلات التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي والتغذية، والاستعداد لمواجهة الأزمات والتعامل معها.

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