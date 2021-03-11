فيسبوك تطلق إنستغرام جديدا في 170 دولة

كشفت شركة فيسبوك أنها أطلقت نسخة مصغرة من تطبيق إنستغرام في مئة وسبعين دولة، تتيح لمن يواجهون ضعف الاتصال بالإنترنت استخدام تطبيق تبادل الصور والمقاطع المصورة.

وستكون إنستغرام لايت متاحة للهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد، وتحتاج نطاقا تردديا أقل من النسخة التقليدية.

وتحتاج النسخة المصغرة لمساحةش اثنين ميغابايت فحسب، مقارنة بثلاثين ميجابايت للتطبيق الأصلي، ويمكن تشغيلها حتى على شبكات الجيل الثاني الأبطأ، الأمر الذي يتيح للعملاء في أنحاء من الهند وإفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، حيث البنية التحتية للإنترنت متقادمة، استخدام الخدمة.

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