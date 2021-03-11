شؤون اللاجئين تنظم دورة تدريبية لموظفي الهيئة الليبية للإغاثــة

بنغازي 12 مارس 2021 (وال)- اختتمت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، دورة تدريبية تخصصية استهدفت ثلاثة موظفين بالهيئة الليبية للإغاثــة والمساعدات الإنسانية، وذلك عبــر تطبيق “زوم”، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية من جائحة كورونا.

هذا وتأتي هذه الدورة في إطار تنمية الموارد البشرية من العنصر البشري الليبي، ورفـــع كفاءاتهـم وقدراتهم الوظيفية في مجال تخصصهم لشؤون الوظيفة، وكذلك بتنــسيق قسم التدريب بإدارة العمليات بالهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية.

وشـــارك في الدورة كل من: موظف من مكتب القانوني، وموظفين من الشؤون الإدارية، كما أعدت الهيـــئة الليبية للإغــــاثة والمساعدات الإنسانية خطة تدريبية متكاملة.

وتستهدف خطة تدريبية متكاملة؛ كافة العاملين بها من الإدارات والفروع والمكاتب، وذلك في مختلف التخصــصات التدريبيــــة، سواء كان ذلك من خلال الإشراف المباشر أو من خلال شركاء الهيئة من المنظمات التابعة للأمم المتحدة أو المنظمات الأجنبية المرخص لها بالعمل في ليبيا . (وال- بنغازي) هــ أ/ ر ت

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