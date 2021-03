بايدن:‌ ‌وفيات‌ ‌كورونا‌ تخطت ‌قتلى‌ ‌الحربين‌ ‌العالميتين‌ ‌‌وأحداث‌ ‌11‌ ‌سبتمبر

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في الذكرى السنوية الأولى لإغلاق البلاد بسبب وباء كورونا إن عدد ‌وفيات‌ ‌كورونا في الولايات المتحدة تجاوز عدد قتلى الحربين العالميتين وحرب فيتنام وأحداث 11 سبتمبر.

وقال الرئيس الأمريكي، في خطاب متلفز، إنه يريد أن يتمكّن كلّ البالغين الأمريكيين، أيا كان عمرهم، من تلقّي اللّقاحات المضادّة لكوفيد-19 بحلول 1 أيار /مايو المقبل.

وأضاف بايدن أنه “وجه إلى جميع الولايات بإتاحة لقاحات فيروس كورونا لجميع الأمريكيين في وقت أقصاه 1 مايو المقبل”.

وتابع: “سننشر العيادات المتحركة لتطعيم جميع الأمريكيين، فضلا عن العمل على إنشاء موقع على الإنترنت لتحديد مراكز التطعيم وحجز مواعيد لتلقي اللقاح”.

ورجح بايدن إمكانية أن يجتمع الأمريكيون “ضمن مجموعات صغيرة” للاحتفال بالعيد الوطني في 4 يوليو في حال النجاح في هزيمة كورونا، مضيفا: “إن معركتنا ضد فيروس كورونا لم تنته بعد”.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن جائحة كورونا قوبلت العام الماضي بالصمت والتجاهل ما أدى إلى تفشي الفيروس وتزايد أعداد الوفيات، كاشفا أن عدد ‌وفيات‌ ‌كورونا في الولايات المتحدة تجاوز عدد قتلى الحربين العالميتين وحرب فيتنام وأحداث 11 سبتمبر.

هذا ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس خطة التحفيز الاقتصادي المقدرة بـ1، 9 مليار دولار لمواجهة تداعيات كورونا، غداة تبنيها من الكونغرس.

وقال بايدن إن خطة الإنقاذ لمواجهة تداعيات كورونا ستساعد الطبقة الوسطى، مضيفا أن “الطريقة الوحيدة لاستعادة حياتنا واقتصادنا يتمثل في هزيمة كورونا”.

وينص مشروع القانون على تقديم مدفوعات مباشرة بقيمة 1.4 ألف دولار لأغلب دافعي الضرائب في الولايات المتحدة.

وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن (78 عاما)، عقب فوزه في الانتخابات، أن عدم توقيع الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، على حزمة الإنقاذ المالي التي أقرها الكونغرس للتخفيف من وطأة جائحة كوفيد-19 سيكون له عواقب مدمرة، مطالبا ترامب بتحمل المسؤولية.

وقبل أيام قليلة، قال بايدن، إن هناك دعما كبيرا لخطة الإنقاذ الاقتصادي التي تقدر بـ1.9 تريليون دولار، للحد من الآثار السلبية لوباء كورونا، معربا عن أمله في أن يتم اعتمادها من مجلس النواب حتى تتحول إلى قانون.

يذكر أن جائحة كوفيد-19 تسببت بوفاة أكثر من 525 ألف شخص في الولايات المتحدة.

