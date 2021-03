سوريا.. “قسد” تطلق النفير العام وتهدد بإلزامية تجنيد النساء

وسّعت “قوات سوريا الديمقراطية”، من حملة المداهمات التي تشنها في مناطق متفرقة من المحافظات الشرقية، بهدف اعتقال الشبان وسوقهم بشكل إجباري إلى معسكرات التدريب التابعة لها بما يشبه ” النفير العام “.

وقالت مصادر محلية لوسائل الاعلام إن حملة الاعتقالات شملت حتى الشبان الذين كانت “قسد“، قد منحتهم ما تسميه بـ “التأجيل الدراسي”، مشيرةً إلى أن العملية تعد بمثابة النفير العام دون أن يكون ثمة أي تهديد حالي لـ “قسد”، من قبل أي طرف.

وتقول المعلومات أن “قسد” اعتقلت حتى الآن ما يزيد عن 2000 شاب في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة، وتم توزيعهم على معسكرات تدريب تخضع لحراسة مشددة خشية من عمليات الفرار التي قد ينفذها الشبان.

وتأتي هذه الحملة التي تعد الأوسع من نوعها بالتزامن مع إطلاق القيادية في صفوف “قسد”، المدعوة “ليلى العبد الله”، بتجنيد الفتيات بشكل قسري إن اقتضت الحاجة، معتبرة أنها ستقوم بتنفيذ الأمر حتى وإن رفضت قيادة “قسد”، الأمر.

وكانت المعلومات قد تحدثت عن قيام “قسد”، باختطاف عدد كبير من الأطفال ومن الجنسين لتجنديهم بشكل قسري ضمن صفوف “الوحدات الكردية”، وعلى الرغم من نفي “قسد”، للأمر وتكذيبه، إلا أنها تنشر بين الحين والآخر عبر المواقع الإخبارية التابعة لها عن قيام ما يسمى بـ “مكتب حماية الطفولة”، التابع لها بتسليم قاصرين مجندين ضمن صفوفها لذويهم.

وكانت قوات “قسد” المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، قامت أول أمس باختطاف عدد من شبان حي النشوة الغربية بمدينة الحسكة شرقي سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن مصادر ميدانية أن: “مجموعات مسلحة تابعة لميليشيا (قسد) داهمت عدداً من المنازل في حي النشوة الغربية بمدينة الحسكة لاختطاف شبان وسوقهم إلى معسكراتها”.

وأشارت المصادر إلى أن الأهالي حاولوا منع عناصر الميليشيا من اختطاف أبنائهم، إلا أن عناصر “قسد” استقدموا تعزيزات واستخدموا الرصاص الحي في تفريق السكان.

هذا وقامت “قسد” باختطاف أكثر من 100 شاب من مدينة الرقة وريفها وذلك بغية تجنيدهم قسرياً في صفوفها العسكرية، وفقاً للمصادر.

وفي وقت سابق، شنت “قسد” حملة اعتقالات وخطف واسعة، طالت نحو 200 شاب، بهدف تجنيدهم في صفوف الميليشيا.

