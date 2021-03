السودان ومصر.. سنعمل سوياً للوصول الى اتفاق حول سد النهضة

اتفق كل من السودان ومصر على ضرورة العمل على معالجة ملف سد النهضة حتى لا، يحدث ضرر لأي من البلدان الثلاثة “مصر، السودان، وإثيوبيا”.

وأكد السودان ومصر قدرتهما على الوصول إلى اتفاق يؤسس لعلاقة بين الشعوب الثلاثة لحوض النيل، وفقاً لما أورد “الصيحة”.

ووصل رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، بالأمس إلى القاهرة، وأجرى مباحثات مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بحضور رئيس الوزراء المصري وعدد من وزراء الدولتين.

ومن جهته أكد السيسي عمق العلاقات بين مصر والسودان، فضلاً عن تجديده الدعم للمرحلة الانتقالية السودانية على كافة الأصعدة.

كما استعرض اللقاء ضرورة التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي.

هذا إلى جانب توافق الطرفان على أهمية مواصلة الجهود، مع العمل على توسيع كظلة التفاوض، بتنفيذ مقترح السودان المتمثل في الوساطة الرباعية بغرض التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف.

وفي السياق ذاته حذر وزير الخارجية المصرية سامح شكري من النتائج السلبية التي ستترتب على إقدام الحكومة الإثيوبية على ملء سد النهضة ، واصفاً الخطوة بأنها أحادية الجانب .

حيث شنرت وزارة الخارجية بياناً أوضحت فيه تفاصيل المكالمة التي أجراها شكري مع مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية “جوزيب بوريل ، والتي ناقش فيها تطورات ملف النهضة ، وفقاً لقناة العالم .

و أوضح البيان أن شكري ” استعرض موقف مصر الساعي للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة من خلال عملية تفاوضية جادة وفعالة تمكن الدول الثلاث من الوصول للاتفاق المنشود”.

و بين أنه ” تم التشديد على المقترح المقدم من جمهورية السودان الشقيقة، والذي أيدته مصر، والداعي إلى تطوير آلية المفاوضات من خلال تشكيل رباعية دولية بقيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وبمشاركة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية ” .

كما أكد الوزير المصري سامح شكري على “أهمية أن تسفر تلك الجهود عن إطلاق عملية تفاوضية يتمخض عنها اتفاق حول سد النهضة، بما يراعي مصالح الدول الثلاث ولا يفتئت على حقوقها المائية ” .

