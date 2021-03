الخرطوم تُسجل 213 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في الخرطوم عن تسجيل 213 إصابة بفيروس كورونا، وذلك منذ تاريخ آخر إعلان لها في الخامس من مارس الجاري.

هذا وقد أوضحت د. رندة يحيى، الناطق الرسمي باسم مكافحة الأوبئة بوازة الصحة عن إجمالي الإصابات في ولاية الخرطوم وصل إلى 21196، بحسب “الراكوبة نيوز”.

موضحة أن الخرطوم لا تزال تسجل أعلى الإصابات مقارنة ببقية الولايات السودانية.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة الاتحادية السوداني ،الدكتور عمر النجيب، عن وصول الدفعة الاولى من لقاح فايروس كورونا المستجد إلي البلاد.

وجاء إعلان وزير الصحة عن وصول اللقاح، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، أول أمس الأربعاء، قال فيه:”إن السودان هو أول دولة من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتلقى اللقاح من آلية كوفاكس وقد تحقق ذلك مع وصول 808,000 جرعة من لقاح إسترازينيكا”.

وقال الوزير أن الدفعة الاولى من اللقاح سيتم إستخدامها لتطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية بجانب الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 45 عاما فما فوق ممن يعانون من الأمراض المزمنة.

وأكد النجيب، أن اللقاحات آمنة وتمت الموافقة عليها من منظمة الصحة العالمية والسودان للإستخدام، مشيراً إلي أنه إنجاز كبير لحكومة السودان والشركاء ووجه بضرورة الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية حتى في حالة أخذ اللقاح.

وفي السياق أعلنت الصحة في السودان، أنها ستبدأ تطعيم طواقمها الطبية ضد كورونا مطلع الأسبوع المقبل.

وقال السودان على لسان مسؤولة بوزارة الصحة، تدعى داليا إدريس، أن الدفعة الأولى من اللقاح ستخصص لحوالي 414 ألفاً من الفرق الطبية في مختلف أنحاء البلاد.

وبدوره عبر عمر النجيب، وزير الصحة السوداني، عن ارتياحه لوصول أول شحنة من لقاح كورونا إلى البلاد.

كما أوضح أنه سقدم مجاناً، موضحاً أن الأولوية ستكون للفرق الطبية وكبار السن.

مشيراً إلى أن خطوة وصول اللقاح تعتبر خطوة رئيسية ضد الفيروس الذي أصاب 28 ألفاً و500 شخص، وأدى لوفاة 1900 منهم، على حد قوله.

وفي سياق متصل، كشفت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن اكتمال ترتيباتها لبدء حملة التطعيم ضد كورونا اليوم الثلاثاء.

وأوضحت وزارة الصحة أنها قامت بتدريب الفرق الصحية التي ستقوم بمهمة التطعيم، بحسب “السوداني”.

كما أوضحت أن الحملة ستستهدف مدراء إدارات الرعاية الصحية الأولية، وضباط الصحة، بالإضافة للفرق المشاركة في تنفيذ الحملة.

ومن جهتها قالت إدارة صحة الأم والطفل بوزارة الصحة د. داليا إدريس حسن، أن خطة التطعيم تم بناؤها وفقاً للنظام المتبع في برامج التحصين.

مشيرة إلى سلامة اللقاحات، وللخبرات المتراكمة المتمثلة في الكوادر البشرية في مجال التحصين في السودان.

The post الخرطوم تُسجل 213 إصابة بفيروس كورونا appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ