التعادل يحكم لقاء مانشستر يونايتد وإي سي ميلان في الدوري الأوروبي

حكم التعادل الإيجابي بهدف لهدف اللقاء الذي جمع كل من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وإي سي ميلان الإيطالي في ذهاب الدور ال16 من الدوري الأوروبي .

تمكن اليونايتد من التقدم في المباراة عند الدقيقة 50 بهدف حمل توقيع اللاعب أماد تراوري عن طريق رأسية ،وعند الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة سجل المدافع سيمون كيير هدفاً قاتلاً محققاً التعادل لفريقه ،وفقاً لوكالة سكاي نبوز .

وفي سياق أخررشحت العديد من الأنباء خلال الآونة الأخيرة متعلقة برغبة مانشستر يونايتد للتعاقد مع مدافع نادي ريال مدريد سيرجيو راموس في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

إلا أن أنباء خرجت لتنفي الأمر وتؤكد أن الدولي الإسباني لم يكن في الأساس ضمن حسابات النادي الإنجليزي، وفقًا لموقع (جول العربي).

ومع قرب نهاية عقد راموس مع النادي الملكي فور انتهاء الموسم الجاري، تحدثت الكثير من الصحف بأن صخرة الدفاع لن يجدد تعاقده مع ريال مدريد، بسبب عدم الاتفاق على قيمة الراتب.

آخر الأنباء تحدثت عن ثمة اتفاق بين مانشستر يونايتد واللاعب راموس على التعاقد معه مجانًا الصيف المقبل بعقد يمتد لمدة عامين، مع تقاضيه 200 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا.

ولكن الصحفي الرياضي الشهير “فابريتسيو رومانو” أكد بأن اليونايتد لم يتواصل مع راموس إطلاقًا، سواء مع اللاعب نفسه أو وكيل أعماله.

ولم تستقر إدارة اليونايتد حتى الآن على الاسم الذي ستسعى للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي بخصوص تدعيم قلب الدفاع، على أن يتم تحديده في الأشهر القادمة.

هكذا، يصبح باريس سان جيرمان هو الوجهة الأقرب والنادي الأكثر اهتمامًا بالتعاقد مع راموس، مع تأكيدات رومانو أن خيار التمديد مع ريال مدريد لا يزال قائمًا.

وحذر نجم ريال مدريد السابق خورخي فالدانو، إدارة ريال مدريد بعدم التفريط بالقائد سيرجيو راموس والاتعاظ مما حدث مع الفريق بعد رحيل كريستيانو رونالدو.

ورحل النجم البرتغالي عن الفريق الملكي قبل موسمين صوب نادي يوفنتوس الإيطالي بعدما رفضت الإدارة منحه عقدًا لمدة أطول. وكانت قيمة الصفقة حينها 112 مليون يورو دفعتها السيدة العجوز لإدارة ريال مدريد.

وتداولت أنباء مؤخرًا حول عدم اتفاق قائد ريال مدريد سيرجيو راموس مع الإدارة فيما يخص تجديد عقده الذي ينتهي مع نهاية الموسم الجاري.

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