لافروف : عودة سوريا إلى الجامعة العربية بات أسهل مع استقرار المنطقة

أوضح سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي أن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية أصبح أمراً ممكناً بعد الاستقرار الأخير الذي تشهده المنطقة.

حيث قال لافروف خلال لقائه وزيري الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو والقطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة أن ” عودة سوريا لجامعة الدول العربية ربما تصبح امرا ممكناً بعد الاستقرار في المنطقة “.

و قال الوزير خلال اللقاء : ” وصلنا إلى تقارب في الآراء حول الوضع في سوريا في جوانب مختلفة وأكدنا على وجهات نظرنا المتقاربة حول الحل السياسي للأزمة وفق القرار 2254 ومنصة “أستانا” ” ، وفقاً لقناة العالم .

و أضاف ” أكدنا على أهمية المساعدة الإنسانية ووصولها إلى الشعب السوري بما في ذلك مواجهة جائحة كورونا وأيضاً تقديم المساعدة لترميم البنية التحتية في سوريا ” .

كما تناول لافروف في حديثه العقوبات الغربية التي تستهدف الشعب السوري، إذ أكد على أنها تمس حياة السوريين و تعرقل عملية إعادة إعمار البنية التحتية في البلاد وتمنع حل المشكلات الإنسانية”.

سوريا: اتفاق روسي تركي قطري لمواجهة المحاولات الانفصالية



كشف سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، يوم امس الخميس، عن التوصل لاتفاق روسي – تركي – قطري لمواجهة المحاولات الانفصالية في سوريا والتي تهدد أمن الدول المجاورة.

وصرَّح لافروف عقب الاجتماع الثلاثي الذي جمعه مع نظيريه التركي والقطري: “اتفقنا على أن ممثلينا الخاصين سيشتركون في التنسيق المباشر لجهودنا الإضافية لتحقيق الأهداف المشتركة، وسنعقد اجتماعات أخرى على المستوى الوزاري بشكل دوري”.

وشدد وزيرا خارجية قطر وتركيا، على أن الحل الوحيد للأزمة في سوريا هو الحل السياسي ضمن إطار جهود الأمم المتحدة، بحسب وكالة أوقات الشام.

وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني أكد على: “إن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي وعلينا دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة”.

وبدوره وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قال: “ندعم كافة المبادرات لحل الأزمة السورية التي تهدف لحل سياسي وفقا للشرعية الدولية”، مضيفا أنه “يجب الضغط على النظام السوري لكسر الجمود في الوضع الحالي”.

وأردف أوغلو “قررنا مواصلة الاجتماعات بشكل منتظم مع قطر وروسيا لبحث الأزمة السورية والاجتماع المقبل سيعقد في تركيا والذي يليه في روسيا”.

