وزيري خارجية إيطاليا ومالطا يبحثان آخر التطورات في ليبيا

روما 12 مارس 2021 (وال)- بحث وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ونظيره المالطي إيفاريست بارتولو، آخر التطورات في الملف الليبي، بينها مسألة الهجرة وتشكيل الحكومة الليبية الجديدة وتطوير منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو -بحسب وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية -إنه تم التطرق خلال المحادثات؛ عن الحاجة إلى إعادة إطلاق العمل على المستوى الأوروبي، مع التركيز على الأولويات والحساسيات المشتركة، مضيفًا: “أفكر أولا في ملف الهجرة؛ حيث نعتبر أنه من الأهمية الكبيرة إنشاء آليات تضامن فعّالة حقًا تستند إلى تدابير إعادة التوطين”. (وال- روما) ر ت

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