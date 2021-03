الأسد يمنح المكلفون بخدمة العلم عفو عام عن عقوبة الجرائم التي اقترفوها

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الجمعة، مرسوماً تشريعياً هو الأول له في عام 2021، بمنح عفو عام عن كامل عقوبة بعض الجرائم التي اقترفها المكلفون بخدمة العلم.

ويقضي المرسوم التشريعي رقم (1) لعام 2021، بمنح عفو عام عن كامل عقوبة الجرائم التي سنذكرها أدناه والتي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم قبل تاريخ 12 مارس الشهر الجاري، بهدف التنصل من الالتحاق بها بشكل مؤقت أو دائم.

والجرائم المشمولة بالمرسوم هي (جرائم التزوير واستعمال المزور) المنصوص عليها في المواد 444 و448 و452 و454 و455 و460 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، ، وفقاً للفقرة (أ) من المادة الأولى من المرسوم.

وأيضاً (جريمة التلاعب بقصد تخليص النفس من الخدمة) المنصوص عليها في المادة 109 من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته، بحسب الفقرة (ب) من المادة الأولى.

أما المكلفون بالخدمة العسكرية الإلزامية الذين يستفيدون من هذا العفو العام، فهم من “ارتكب الجرائم المذكورة في المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي إذا كانوا ممن قد التحقوا بها، كما يستفيد منه المكلفون مرتكبو تلك الجرائم من غير الملتحقين بخدمة العلم إذا التحقوا بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره”.

بينما لا يشمل هذا المرسوم، “باقي المساهمين جزائيا ً في الجرائم المشمولة بأحكامه”.

الأسد يوجه بزيادة الأموال الممنوحة لضحايا الجيش السوري

وفي سياق آخر، وجّه الرئيس الأسد، الثلاثاء الماضي، بزيادة قيمة الأموال “الهدية” 5 أضعاف، التي تمنح لضحايا الجيش السوري ممن يحملون بطاقة شرف.

وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان لها، إن “عطاءات القائد العام للجيش والقوات المسلحة لذوي الشهداء والجرحى الحاصلين على بطاقة شرف تمثل بزيادة الهدية النقدية السنوية التي كانت توزع من قبل الإدارة السياسية بمقدار 5 أضعاف ما كانت عليه سابقاً”.

وأضافت الوزارة: “أصبحت قيمتها 50 ألف ليرة لذوي الشهداء وجرحى العجز الكلي والمفقودين الحاصلين على بطاقة شرف بدلا من 10 آلاف ليرة، وأصبحت هدية جرحى العجز الجزئي الحاصلين على نسبة عجز 40% فما فوق 30 ألف ليرة بدلا من 6 آلاف ليرة”

وختمت الوزارة بيانها، قائلة: “وتخفيفاً لأعباء استلام هذه الهدية سيتم توزيعها في جميع المحافظات والمناطق عبر الحسابات الجارية والصراف الآلي وذلك بالتساوي لمستحقي المعاش عن طريق مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين في السادس من أيار من كل عام بمناسبة عيد الشهداء”.

