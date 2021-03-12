أكدت وزارة العمل في الأردن اليوم، أن القرار الذي أصدره رئيس الوزراء بشأن تحديد موعد الدوام الرسمي للقطاع العام لا ينطبق على القطاع الخاص.

وقد أصدر رئيس الوزراء في حكومة الأردن قراراً يقضي بتحديد ساعات الدوام الرسمية للموظفين العاملين في القطاع العام، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً.

ويتم المباشرة بالقرار اعتباراً من يوم الأحد 14/ 3 /2021 بعد غد.

وصرح محمد الزيود الناطق الإعلامي باسم الوزارة: “إن قرار رئيس الوزراء الأردني جاء استناداً لأحكام البند الرابع من البلاغ رقم (26) لسنة 2021، الصادر بموجب أحكام أمر الدّفاع رقم (19) لسنة 2020م”، وذلك نقلاً عن العالم.

وفي الشأن الأردني، أكد فراس الهواري رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية في الأردن أن الوضع الوبائي الحالي في الأردن وصل إلى أرقام قياسية مقلقة .

حيث نقلت قناة روسيا اليوم عن الهواري تصريحه الذي قال فيه : ” لقد حطمنا جميع الأرقام القياسية.. إذا نظرنا إلى الموجة السابقة وقارناها مع الموجة الحالية اليوم” .

و أضاف ” تجاوزنا 8 آلاف إصابة يومية وأعلى رقم دخول إلى المستشفيات في يوم واحد وأعلى رقم وفيات وأعلى رقم أشخاص يعالجون داخل المستشفيات”.

و أشار إلى أن الحل الوحيد حالياً لوقف الانتشار الكبير للفيروس هو الإغلاقات التي حصلت، وزيادة ساعات الحظر الجزئي ” .

هذا و شبه الهواري الوضع الحالي للأردن بما حدث في البرازيل ، إذ قال : ” أصيب 75% من السكان في البرازيل بالموجة الأولى، وفي الموجة الثانية أصيب معظم من أصيب في الموجة الأولى”.

تصدرت دولة الأردن ولبنان قائمة الدول العربية التي سجلت أعلى معدلات إصابة ووفيات بفيروس كورونا، عقب دولة العراق والمغرب، وفقا لاحصائية نشرتها وكالة “رويترز”، اليوم الخميس.

فقدت تصدرت العراق اعلى قائمة الإصابات بفيروس كورونا بـ740472 إصابة، و13645 حالة وفاة، ثم تلته دولة المغرب في المركز الثاني بـ 487286 إصابة، و8705 حالة وفاة.

وحلت الأردن ثالثا في القائمة، متخطيا الإمارات بعدد الإصابات والوفيات، حيث سجل حتى اليوم، 442202 إصابة، و5046 حالة وفاة.

أما دولة الإمارات، فقد تراجعت إلى المرتبة الرابعة مع تسجيل 417909 إصابة، و1353 حالة وفاة

The post الأردن .. قرار وزارة العمل الجديد لا ينطبق على القطاع الخاص appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ