الملك السعودي يُصدر أوامر ملكية عاجلة لتغييرات وزارية

أصدر الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة مجموعة من الأوامر الملكية العاجلة شملت إعفاءات وتكليفات وزارية وإدارية جديدة لعدد من المسؤولين الحكوميين.

ونصت الأوامر الملكية الصادرة عن الملك السعودي بحسب RT ما يلي:

أولاً: إعفاء وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن من منصبه، وتكليف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، للقيام بعمل وزير الحج والعمرة، بالإضافة إلى عمله وزير دولة وعضو مجلس الوزراء.

ثانياً: إنهاء خدمة رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ إبراهيم بن سليمان بن عبدالله الرشيد، وتعيين الشيخ علي بن سليمان بن علي السعوي رئيسا للمحكمة بمرتبة وزير.

ثالثاً: إعفاء رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري من منصبه، وتعيين عبدالعزيز بن عبدالله بن عبد العزيز الدعيلج رئيسا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.

رابعاً: تعيين عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري مساعد لوزير الخارجية للشؤون التنفيذية بمرتبة وزير.

خامساً: تعيين عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مساعد لوزير النقل بالمرتبة الممتازة.

سادساً: إعفاء مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية محمد بن طويلع بن سعد السلمي من منصبه، وتعيين المهندس ماهر بن عبدالرحمن بن إبراهيم القاسم نائبا لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “للخدمة المدنية” بالمرتبة الممتازة.

وفي 19 مايو الفائت، أصدر الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، أمراً ملكياً يتضمن تعيين وترقية ثلاثين قاضياً بديوان المظالم في المملكة العربية السعودية.

وبيّن الشيخ خالد بن محمد اليوسف، رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، أنه بموجب الأمر الصادر عن الملك السعودي سيترقى 11 قاضياً من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ)، وسيعين قاضيين على درجة (قاضي/ب)، و17 قاضياً على درجة (ملازم قضائي.

وأشار الشيخ اليوسف، إلى أن الأمر الملكي وما يحتويه من ترقيات وتعيينات، يأتي بتوجيهات ودعم من الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لمرفق قضاء ديوان المظالم.

وفي سياق آخر، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في يوليو الفائت، كلمة الى المسلمين عموما بمناسبة عيد الأضحى ألقاها نيابة عنه وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي.

وقال خادم الحرمين الشريفين في كلمته أن العالم يمر بـ “ظروف استثنائية عصيبة”، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، معربا عن تقديره في ” ثقة المسلمين ” فيما اتخذته المملكة من إجراءات بشأن موسم الحج هذا العام.

