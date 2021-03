ماراتون رياضي توعوي في سوريا بعنوان “تحدي أسبوع بلا سكر”

ضمن مبادرات وزارة الصحة السورية انطلق اليوم الجمعة، ماراتون رياضي توعوي بمشاركة عدة فعاليات حكومية ومجتمعية بعنوان “تحدي أسبوع بلا سكر”.

وانطلق ماراتون التوعية ضد مخاطر السكر اليوم من ساحة النجمة باتجاه ساحة الأمويين وسط العاصمة السورية دمشق، بحسب وكالة الأنباء السورية سانا.

وشارك في ماراتون تحدي أسبوع بلا سكر أطباء ورياضيين وفعاليات من المجتمع السوري وبعض المبادارات الشبابية ومشاركين من شرائح عمرية مختلفة.

ونُظمت في نهاية الماراثون التوعوي مجموعة من النشاطات التثقيفية والتوعوية في ساحة الأمويين للمشاركين وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا.

ومن النشاطات المقامة في نهاية الماراتون حملات لقياس نسبة السكر بالدم للعديد من المشاركين وقياس الوزن بالإضافة إلى توزيع منشورات توعوية عن مخاطر السكر الأبيض.

وكانت قد أثارت الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة السورية، تحت عنوان “أسبوع بلا سكر”، موجة سخرية واسعة بين أوساط السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ففي وقت يعاني فيه السوريون في مختلف المحافظات من شح في المواد الغذائية ولاسيّما مادة السكر، تأتي وزارة الصحة لتقول لهم لا تأكلوا مادة السكر لمدة أسبوع تحت شعار “أسبوع بلا سكر”، وهو ما علق عليه السوريون متهكمين وكأن بيوتهم مليئة بمادة السكر.

وقالت وزارة الصحة في 8 مارس الجاري، إنها “ستطلق حملة توعية صحية الأسبوع القادم اعتباراً من 12 آذار/ مارس ولغاية 19 منه تشمل إقامة فعاليات مجتمعية ومحاضرات تثقيفية وتوزيع نشرات ارشادية حول مضار السكر الأبيض على الصحة العامة وضرورة اتباع نمط حياة صحية للوقاية من الأمرض”.

وأشارت الصحة السورية، إلى أن “الحملة اعتباراً ستنطلق اعتباراً من يوم الجمعة عبر ماراتون من مقر وزارة الصحة في ساحة النجمة حتى ساحة الأمويين ويشارك به مجموعة من الأطباء والرياضيين وتتضمن عدة نشاطات تهدف لتشجيع الأشخاص على ممارسة الرياضة إضافة الى نشر الرسائل التوعوية والمعلومات الصحية والبروشورات التوعوية حول أضرار تناول السكر”.

وعلق السوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منتقدين هذه الحملة فكتب أحدهم: “ناقصنا حملات كتير وتحديات كتير: أسبوع سكر، أسبوع رز، أسبوع زيت، أسبوع بيض”.

فيما أرجع آخر، سبب هذه الحملة متهكماً إلى عدم وجود السكر في مؤسسات الحكومة واحتمال انقطاعه من البلاد، وقال: “لأنو رح ينقطع السكر من البلد، عم تعملوا فعاليات مشان صحتنا، قريبا فعاليات الرز والزيت انتظروا، وشكلو كمان مافي عندكن سكر بالسورية للتجارة”.

