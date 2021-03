الأسد إلى موسكو لتلقي العلاج وسفير سوريا بموسكو يُعلَّق على الخبر

تناقلت وسائل الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية خبر نقل الرئيس السوري وعائلته إلى موسكو لتلقي العلاج بعد إعلان إصابة الأسد وعقيلته بفيروس كورونا.

وكشف السفير السوري في موسكو، رياض حداد، اليوم الجمعة، حقيقة الأنباء المتداولة حول نقل الأسد إلى موسكو لتلقي العلاج في حديث له مع إحدى وكالات الأنباء العربية، بحسب وكالة أوقات الشام.

وجاء تعليق حداد في تصريحات خاصة لوكالة سبوتنيك، إذ نفى كل ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام مؤخرا، والتي تفيد بنقل الأسد إلى موسكو لتلقي العلاج إثر إصابته بفيروس كورونا.

الحداد قال للوكالة اليوم الجمعة: “هذا الكلام غير دقيق إطلاقا، السيد الرئيس بشار الأسد موجود في سوريا وهذا الكلام غير صحيح”.

وكانت قد أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية، في 8 مارس الجاري، على صفحتها الرسمية، عن إصابة الرئيس بشار الأسد وعقيلته بفيروس كورونا.

وأشارت صفحة الرئاسة السورية أن الأسد وعقيلته قد شعرا بأعراض فيروس كورونا، وبعد إجراء فحص تم التأكد من إصابتهما بالفيروس.

وأكدت أن حالتهما مستقرة وأنهما بحالة جيدة، سيتابعان عملهما خلال فترة الحجر المنزلي التي ستستمر لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

ونقلت صفحة الرئاسة تمنيات الأسد وعقيلته بالسلامة والعافية للشعب السوري وكل شعوب العالم، داعين السوريين للالتزام بالإجراءات الوقائية، كما توجها بالشكر لجميع العاملين في القطاع الصحي.

وبعد يومين من إعلان الرئاسة السورية، إصابة الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء بفيروس كورونا، أرسل الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم، رسالة إلى الرئيس السوري، يؤكد فيها تعاطفه مع الأخير.

وأعرب الرئيس الصيني وزوجته بنغ لي يوان، عن تعاطفهما الكامل مع نظيره السوري وعقيلته، متمنيان لهما الشفاء بأقرب وقت ممكن، بحسب ما جاء في الرسالة التي نقلتها وكالة “شينخوا” الصينية الرسمية.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ في رسالته: إن “الصين حكومة وشعبا تدعم بقوة الجهود الرامية إلى مكافحة جائحة كورونا والتي تبذلها حكومة سوريا وشعباً”.

وأكّد بينغ في رسالته على أن “الشعب السوري سيتغلب بكل التأكيد على كوفيد-19 تحت قيادة الرئيس الأسد”.

من جانبه، اعرب الكرملين الروسي، عن أمل موسكو بأن لا يشتد مرض على الرئيس بشار الأسد وزوجته، عقب إعلان اصابتهما بفيروس كورونا.

