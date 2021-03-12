لا تزال الألغام تحصد أرواح المدنيين في سوريا، فتوفي طفلان وجُرح شخصان، الجمعة، إثر انفجار لغم أرضي بهم بمنطقة السلمية في ريف محافظة حماة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، عن مصدر في قيادة شرطة محافظة حماة، قوله: إن “لغماً أرضياً من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي انفجر بعد ظهر اليوم في قرية العمية بريف السلمية”.

وأضاف المصدر، أن انفجار اللغم أدى إلى “استشهاد طفلين وإصابة شخصين اثنين بجروح متفاوتة”.

سوريا .. 25 قتيل ومصاب جراء انفجار لغم أرضي

وعلى صعيد متصل، أكدت مصادر ميدانية في سوريا، في السابع من الشهر الجاري، وقوع 25 شخصاً ما بين قتيل وجريح، جراء انفجار لغم أرضي استهدف حافلة تقل ركاب بريف السلمية شرقي حماة.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الحافلة كانت تقل أشخاص يعملون بجمع “الكمأة” والتي تنمو في لمناطق وفيرة المطر، وتباع بأأسعار عالية في السوق.

وانفجر اللغم الأرضي بالحافلة في منطقة وادي العزيب بريف سلمية الشمالي الشرقي، ضمن الريف الشرقي لمحافظة حماة، وأدى مقتل وإصابة نحو 25 شخصاً.

وتم نقل المصابين والقتلى على حسب ما أكدته المصادر إلى مشفى السلمية الوطني، فيما لم تبين المصادر الميدانية، أي معلومات تفصليلية عن أعداد القتلى والمصابين بشكل دقيق.

وفي السياق، لقي مواطن سوري مصرعه أيضاً، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، جرّاء انفجار لغم بجراره (التراكتور)، وهو يقوم بحراثة إحدى الأراضي الزراعية بقرية الضبعة في ريف مدينة القصير.

وذكرت مصادر محلية، أن الانفجار أودى بحياة المواطن على الفور، أما جراره فاحترق بالكامل من هول انفجار اللغم.

يذكر أن مخلفات الحرب في سوريا مازالت تحصد أرواح الأبرياء في العديد من المحافظات وبخاصة في أرياف المحافظات.

وأسفرت الحرب السورية عن زرع ألغام في مناطق متفرقة من البلاد راح ضحيتها العديد من الأبرياء وتحاول الشرطة السورية تمشيط كافة المناطق لإزالة تلك الألغام وحماية الشعب من الانفجارت.

وذكرت العديد من التقارير، أن الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية عملت خلال فترة سيطرتها على بعض المناطق في سوريا، على زرع الغام وعبوات ناسفة قبل خروجها منها.

The post لغم أرضي يقتل طفلين ويصيب شخصين بريف حماة السورية appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ