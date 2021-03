ناصيف زيتون يطلق أغنيته الجديدة “لا تحزني” عبر قناته الخاصة

أطلق النجم السوري ناصيف زيتون عبر قناته الرسمية على يوتيوب أغنيته الجديدة والتي تحمل عنوان “لا تحزني” ولاقت الأغنية عدد كبير من المشاهدات والإعجابات.

إذ حققت الأغنية الجديدة للفنان ناصيف زيتون أكثر من 500 ألف مشاهدة، في أقل من 18 ساعة، على إطلاقها في قناته الرسمية.

كما علَّق متابعي ومحبي زيتون على الأغنية بتعليقات إيجابية مبدين إعجابهم بها وبما تحمله من معانٍ رومانسية جميلة، بحسب قناة 218.

أغنية “لا تحزني” للفنان ناصيف زيتون من كلمات الشاعر فادي أسعد، وألحان الملحن أحمد بركات، والتوزيع كان بالتعاون مع عمر صباغ.

انضمت أغنية ناصيف زيتون الجديدة “لا تحزني” إلى قائمة أغانيه التي لاقت رواج كبير بعد أن أطلقها مؤخراً منها أغنية “يلي بدا ياني” وأغنية “أنت وأنا”، وأغنية “كذبة ورا كذبة”.

وكان قد خرج الفنان السوري ناصيف زيتون من النمط الغنائي الذي اتبعه في مجمل أغانيه السابقة، من خلال أغنية خط أحمر التي طرحها باللهجة المصرية.

ويحاول ناصيف من خلال طرحه هذه الأغنية الاقتراب أكثر من الجمهور المصري، حيث إن معظم أغانيه السابقة باللهجة البيضاء الوسيطة بين أغلب لهجات الدول العربية.

ويقول ناصيف في مطلع أغنيته التي ألفها ولحنها محمد يحيى ووزعها عمر صباغ: “يخرب بيت كده مش بتهزر يلي قمرنا بسببك كشر ازاي عديت كده خط أحمر وشغلتنا بيك اكمن حلاوتك طبيعية ومعدي النسب المئوية لاء والنبي بالراحة عليَّ الله يخليك”.

وحققت الأغنية منذ طرحها حتى لحظة كتابة هذا الخبر 654,555 مشاهدة.

وفي السياق، طرح الفنان السوري ناصيف زيتون، أغنية جديدة تحمل اسم “بيروت” تضامنا مع أحداث لبنان، من كلمات يحيى صالح، وألحان أحمد بركات، وتوزيع زهر ديب.

وأطلق ناصيف، الفيديو كليب الخاص بأغنيته الجديدة عبر قناته الخاصة على موقع يوتيوب تحت إدارة المخرج ريشا سركيس، لكنه غاب عن مشاهد الفيديو كليب لتكون بيروت بشوارعها وأهلها هم الأبطال.

وأيضاً أطلق ناصيف زيتون كليب “كل يوم بحبك” والتى قدمت، على طريقة الرسوم المتحركة لتوصيل الرسالة بشكل مختلف، وأغنية “مش خايف منك”، لدعم أطفال مرضى السرطان، حيث تتحدث عن القوة في مواجهة المرض والشفاء منه.

وشارك في الفيديو كليب مجموعة من الأطفال المصابين بالسرطان، وهى من كلمات منير أبو عساف وألحان هشام بولس وتوزيع داني حلو والكليب من إخراج ريشا ساركيس.

The post ناصيف زيتون يطلق أغنيته الجديدة “لا تحزني” عبر قناته الخاصة appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ