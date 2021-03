اللهيبي : المفوضات بشأن موازنة 2021 بين بغداد وأربيل مستمرة

استمراراً لقضية الموازنة في الملف العراقي، أكد النائب اقبال اللهيبي على أن المفاوضات ما زالت مستمرة ولن تتوقف بشان موازنة 2021.

وفي تصريحات لوكالة المعلومة قال اللهيبي: ” الموازنة من القوانين المهمة للبلاد خاصة وانها ترسم المسار المالي والاقتصاد لمدة عام من ناحية الانفاق وتمويل مشاريع الاعمار وبقية الالتزامات الحكومية مؤكدة بان الموازنة واجهت تعقيدات كثيرة تم حل الجزء الاكبر منها ولم يبقى سوى بعض الملفات العالقة”.

وأكد مضيفاً: ن” المفاوضات بين بغداد واربيل لحسم بنود موازنة 2021 لم تتوقف مؤكدة بان الموازنة ستعرض للمناقشة والتصويت خلال جلسة الاثنين القادم من اجل السعي لحسمها لافتة الى ان التوافقات السياسية ستكون حاضرة لحسم ابواب الموازنة ودفعها الى الامام من اجل حسم اهم القوانين والتي سيكون لها تداعيات في اتجاهات اخرى خاصة وان الكثير من الملفات متوقفة حيال ملف التصويت”.

وفي الشأن العراقي، قال مختار الموسوي عضو لجنة العلاقات الخارجية، أن تعديلات الموازنة والتي ترسلها اللجنة المالية إلى الحكومة مثيرة للشكوك” على حد تعبيره.

وصرح الموسوي لوكالة المعلومة أن: “المراسلات التي تقوم بها اللجنة المالية فيما يخص بعض التعديلات على الموازنة لابد ان تمرر على البرلمان قبل ان تقوم اللجنة المالية باطلاع الحكومة عليها وهذا الاجراء مخالف للدستور”.

وقال : ” نشعر بعدم الراحة تجاه ماتقوم به اللجنة المالية من مراسلات مع الحكومة بشان بعض التعديلات”.

وأشار إلى أن: ” اللجنة المالية بهذا الاجراء اعطت الفرصة للكثير من النواب بعدم ابداء الرأي فيما يخص التعديلات المرسلة الى الحكومة وبالتالي عدم التصويت عليها بحجة لا علم لهم بها ولم يطلعوا عليها”.

وفي الساحة العراقية، قال وزير التجارة الايراني الاسبق ورئيس غرفة التجارة الايرانية العراقية يحيى ال اسحاق ان الاقتصاد الايراني والعراقي يكملان بعضهما البعض.

وخلال مقابلة له اكد يحيى ال اسحاق ان الاقتصاد العراقي والايراني يستطيعان ان يتغلبا على نقاط الضعف الموجودة بما يكون في مصلحة البلدين.

كما اشار ال اسحاق الى انه كلما زادت العلاقات بين البلدين فانها تساهم في تأمين مصالح البلدين.

واوضح، ال اسحاق الى ان البلدين يتطلعان الى حجم تبادل تجاري يصل الى عشرين مليار دولار سنويا، مؤكدا ان التبادل التجاري وصل العام الماضي الى اثني عشر مليار دولار بين البلدين.

