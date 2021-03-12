جلسة أداء اليمين الدستوري للحكومة الليبية تغيَّر مكان انعقادها

قرر مجلس النواب الليبي، برئاسة المستشار عقيلة صالح تغيير مكان انعقاد جلسة أداء اليمين الدستوري لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وصرَّح المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، اليوم، أن جلسة أداء اليمين الدستوري المقررة يوم الاثنين المقبل، ستُعقد في مقر المجلس في مدينة طبرق، بحسب أخبار ليبيا 24.

ولم يذكر المتحدث باسم مجلس النواب، في بيانه الصحفي المقتضب الذي عقده ظهر اليوم الجمعة، الأسباب الكامنة خلف قرار تغيير مكان انعقاد الجلسة.

فيما تناقلت مواقع إخبارية عن عضو مجلس النواب ابراهيم الدرسي، في وقت سابق أن رئاسة مجلس النواب الليبي قررت نقل جلسة أداء اليمين الدستوري لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة من بنغازي إلى مدينة طبرق بسبب إقدام مجموعة مسلحة على مهاجمة مقر ديوان مجلس النواب أمس الجمعة.

وكان قد كشف في 10 مارس الجاري، عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عن موعد ومكان تأدية حكومته الجديدة لليمين الدستوري وعن موعد جلسة تحديد الميزانية.

إذ قال الدبيبة أن وزراء حكومته سيؤدون اليمين الدستوري يوم الاثنين القادم، في مقر مجلس النواب في مدينة ‎بنغازي.

ونشر الدبيبة عبر تويتر تغريدة بخصوص مكان وموعد جلسة اعتماد ميزانية الحكومة قال فيها: «الجلسة التي تليها ستخصّص لاعتماد ميزانية الحكومة أمام النواب في طرابلس».

وكان قد صوت البرلمان الليبي خلال جلسة اليوم، على منح الثقة للحكومة الجديدة في ليبيا “حكومة الوحدة الوطنية” برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والتي من المفترض أن تقود ليبيا حتى موعد الانتخابات المقررة بنهاية هذا العام.

وانطلقت جلسة البرلمان الليبي في وقت سابق من اليوم في مدينة سرت، وقد صوت المجلس وسط أجواء إيجابية بين أعضاء البرلمان.

هذا وقد صوت المجلس على منح الثقة للتشكيلة الوزارية المقدمة من قبل الدبيبة.

وأفادت المصادر إلى أن الجلسة شهدت توافقاً كبيراً بين أعضاء البرلمان، بعكس جلسة الأمس، مما أدى لمنح الثقة للحكومة.

جاء ذلك بعد أن أدخل رئيس الحكومة، الدبيبة، عدة تعديلات على تشكيلته التي قدمها من قبل.

وبدوره تحدث رئيس الحكومة الجديدة أمام البرلمان بعد منح الثقة، مؤكداً أهمية اللحظة التي وصفها بالتاريخية، داعياً لإنهاء فترة الانقسام والحرب التي شهدتها ليبيا لسنوات طويلة.

مشدداً على أهمية العمل من أجل الوصول إلى مصالحة وطنية، مشدداً على أن الحرب لن تتكرر، متعهداً بإجراء الانتخابات النيابية في شهر ديسمبر المقبل.

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