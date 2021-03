التحالف العربي يستهدف منظومة دفاع جوي للحوثيين بمأرب ويدمرها

عقب الهجمات الإرهابية لجماعة أنصار الله على السعودية كثَّف التحالف العربي من عملياته لضرب المواقع التابعة للحوثيين والتي خرجت منها أغلب الهجمات على السعودية.

وفي إطار عمليات التحالف العربي للقضاء على جماعة أنصار الله (الحوثيين) أفاد التلفزيون السعودي أن التحالف العربي بقيادة السعودية تمكن اليوم من تدمير نقطة دفاع جوي تابعة للحوثيين في جبهة مأرب باليمن.

وأضاف التلفزيون السعودي أن التحالف العربي تمكن من تدمير منظومة الدفاع الجوي كاملة بجميع مكوناتها والخبراء الأجانب، بحسب RT.

#التحالف: تدمير منظومة دفاع جوي معاد تتبع للميليشيا الحوثية في جبهة مأرب #الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) March 12, 2021

وأكد التحالف العربي أن عملياته المنفذة ضد الحوثيين في اليمن تأتي في إطار دعم عمليات الجيش اليمني والقبائل في مأرب اليمنية من أجل وقف الهجمات الإرهابية للحوثيين وحماية المواطنين.

وكان قد صرَّح التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، أول أمس الأربعاء، عن تدميره ما وصفه بـ “دفاع جوي معاد” من نوع “سام-6″، تابع لميليشيات الحوثي في مأرب.

وشدد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، على دعم قواته لعمليات الجيش الوطني اليمني والقبائل في مأرب، للتقدم وحماية المدنيين.

هذا وقد كشفت صحيفة بريطانية، في تقرير نشرته الأربعاء الفائت، عن التصعيد الذي يتعمده الحوثيون في مأرب بهدف انتزاع اعتراف سعودي بالهزيمة، وفي تحدٍ واضح لمساعي الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة بايدن لإحلال السلام في اليمن وإنهاء الصراع اليميني سياسياً.

وأكدت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن جماعة أنصار الله لا يريدون المضي بالحل السياسي ولا بنيتهم إنهاء الحرب في اليمن، وعدّت الصحيفة أن إلغاء قرار ترامب بتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية على عهد بايدن سمح للجماعة بالتمرد وتصعيد الهجمات في اليمن والسعودية.

وبالعودة إلى الصراع على الأرض فقد حقق الجيش اليمني اليوم انتصار كبير وتمكن من السيطرة على منفذ جديد في غربي تعز في محاولة منه لكسر الحصار عن المحافظة.

فيما تستعد ميليشيات الحوثي لمعركة فاصلة في محافظة تعز بعد الانتصارات الساحقة التي حققها الجيش اليمني في غرب المحافظة.

وبالوقت ذاته يستهدف الحوثيون مواقع سعودية للرد على غارات التحالف العربي التي تطال مقراتهم وأوكارهم في اليمن، دعماً لمسير الجيش اليمني في تحرير السكان وفك الحصار عنهم.

فقد شن طيران التحالف العربي، يوم أمس،40 غارة جوية على خمس محافظات يمنية من ضمنها العاصمة صنعاء .

إذ نقل موقع أنصار الله الإلكتروني عن مصدر أمني قوله “أن طيران التحالف شن 40 غارة جوية على محافظات صنعاء والجوف وصعدة وذمار (شمال) و مأرب(شرق)”.

