الملك سلمان مريض ومهمش ولا يدري ما يجري في المملكة

أعلنت الوكالات تفاصيل خطيرة بشأن الحالة الصحية لملك سلمان بن عبد العزيز، مرجحاً عودة الأمير أحمد بن عبد العزيز إلى واجهة المشهد السياسي قريباً.

وحسب موقع “الواقع السعودي”، جاء ذلك، وفق مقطع فيديو أجاب فيه سعد الفقيه مؤسس حزب الاصلاح على عدد من الأسئلة التي وصلته من المتابعين السعوديين بشأن صحة الملك سلمان ومستقبل المملكة خلال السنوات المقبلة.

وقال الفقيه، إن الملك سلمان بن عبد العزيز ليس مهمشاً فقط بل ولا يدري ما الذي يجري في المملكة مضيفاً: “بدأ معه زهايمر منذ 2013 ووصل إلى مرحلة اللا عودة في 2016 أو 2017”

وأضاف الفقيه: “الملك سلمان لم يعد يستطيع أن يدرك ما يجري وذاكرته القريبة لا تتجاوز بضعة دقائق وبالتالي فإنه بالضرورة يجب أن يهمش”.

وتابع: “اللوم ليس على الملك سلمان أو نجله محمد بل اللوم على الشعب كله والأسرة الحاكمة والمثقفين الذين يدركون الحقيقة ويتجاهلونها”.

-وفيما يتعلق بالرفض الدولي للتعامل مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قال الفقيه: “عدم التعامل مع ابن سلمان هذا بروتوكل عالمي ويواصل العالم التعامل مع الملك سلمان بشكل طبيعي لحين الإعلان الرسمي من الدولة بأنه مصاب بالمرض”.

وحول إمكانية إقدام ابن سلمان على شن حملة اعتقالات جديدة بالسعودية لأمراء أل سعود، قال: “ابن سلمان لن يعيد اعتقال أفراد الأسرة الحاكمة فهو أخذ أموالهم كلهم وبدأ بشكل تدريجي من أصحاب المليارات إلى الأقل فالأقل حتى لا يبقى أحد غني في البلد إلا هو”.

وأضاف: “كل من يستلم بعد محمد بن سلمان سيجبر على تقديم التنازلات لأن ابن سلمان فضحهم واذلهم وأهانهم”.

-وفيما يتعلق بالأمير أحمد بن عبد العزيز، أكد الفقيه، أن الأمير السعودي لا يختلف عن النظام الحاكم في السعودية فهو لديه عقلية الامتلاك ولديه شعور بتفوق آل سعود ولديه التبعية لأمريكا, واستدرك بالقول: “لكن عنده جانب أفضل منهم فهو ليس ساديا وهو أخف منهم في هذا الجانب وهو ليس شرير مثل محمد بن سلمان وآخرين.

وأضاف: “الأمير أحمد ليس لديه نزعة ضد الدين ويحترم العلماء والإسلاميين والشخصيات الإسلامية في الخارج وعندما استلم وزارة الداخلية حسن أوضاع السجون وأطلق سراح بعض المعتقلين ولكنه أزيح من قبل الملك عبد الله بعد ذلك”.

-وفيما يتعلق بعودة الأمير محمد بن نايف للمشهد السياسي، قال الفقيه: “يقولون إنه تعبان.. الشائعات بشأن علاجه في أمريكا غير صحيحة فهو موجود في السجن والأنباء تتحدث عن إصابته بغيبوبة”.

وأشار الفقيه، إلى أن محمد بن نايف يتلقى العلاج حيث أنه مسجون في أحد القصور الملكية، ويعالج من أمراض بالقلب وآثار المخدرات وفق قوله.

وشدد الفقيه، على أن الأمير أحمد بن عبد العزيز مؤهل للعودة للمشهد السياسي وهو الشخصية الوحيدة التي يمكن الإجماع عليها لو تم إزالة محمد بن سلمان.

وقال: “لم يبق أحد من أبناء مؤسس السعودية إلا أحمد ومقرن، وأحمد له احترامه وهيبته بين الضباط رغم شخصيته الضعيفة”.

وكانت صحيفة “صندي تايمز” البريطانية قد كشفت عن تعرض الأمير محمد بن نايف للتعذيب ما تسبب بجروح في قدميه، وبات بحاجة دائمة لعصا تساعده في المشي.

وبحسب مقربين منه، فإن ابن نايف، تم وضعه في حبس انفرادي لمدة ستة أشهر, ونقلت مراسلة الصحيفة في الشرق الأوسط، لويز كالاهان عن “شخص مطلع على الوضع”، لم تسمه، قوله: “يشعر الكثيرون بقلق عميق بعد ورود أنباء عن اعتلال الصحة وسوء المعاملة على أيدي السلطات”.

وفي أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، تم نقل محمد بن نايف من الحبس الانفرادي إلى قصر مهجور، حيث لا يزال تحت حراسة مشددة, وعلى الرغم من السماح لذويه بزيارته، إلا أنه محروم من مقابلة محاميه وطبيبه.

وتقول مصادر إن ابن سلمان اشترط لإطلاق سراحه أن يدفع حوالي 11 مليار دولار للحكومة السعودية بزعم أنه سرقها أثناء عمله في وزارة الداخلية.

تلقى الملك سلمان بن عبد العزيز ملك السعودية، اليوم الجمعة، في نيوم، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وأعلن عن تلقي الملك السعودي للقاح وزير الصحة السعودي، الذي قال: “اليوم تلقى خادم الحرمين الشريفين، اللقاح حرصاً منه سلمه الله على الوقاية من هذا الفيروس، وهذه المبادرة منه – حفظه الله – هي تأكيد على أن سياسة المملكة تكمن في الوقاية دائما قبل العلاج”.

وبدوره ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تلقى في أواخر ديسمبر الفائت، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد.

تلقي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد السعودي للقاح ضد فيروس كورونا، يأتي في ضمن الخطة الوطنية للقاح “كوفيد-19″، التي تقودها وزارة الصحة السعودية في البلاد، بحسب سكاي نيوز.

وبحسب وزارة الصحة السعودية، فإن لقاح “كوفيد-19” سيكون متاحا بشكل مجاني لجميع المواطنين والمقيمين، كما سيجري على 3 مراحل وكل مرحلة لها فئات مستهدفة.

تصدر هاشتاج سلامتك_يا_أبو فهد موقع تويتر لأكثر من 24 ساعة بعد أن أعلن الديوان الملكي دخول الملك سلمان إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بآلاف المغردين السعوديين والخليجيين والعرب بدعوات الشفاء العاجل للملك وأن يحفظه للبلاد والعباد.

أكدت عدد من المصادر الطبية المختلفة بأن الملك قد دخل إلى المستشفى بسبب التهاب في المرارة فقط وأن الفحوصات الطبية قد أكدت سلامة حالته الصحية وأن الشائعات التي يتم تداولها تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي في البلاد.

كشفت وكالة الأنباء الرسمية في السعودية بأن الملك يتقدم بالشكر والعرفان لكل من سأل عنه وعن حالته الصحية و للاطمئنان عليها، مؤكدا بأنه يتمتع بالصحة الجيدة والعافية وأنه يتابع مهامه من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

بينما ظهر الملك سلمان بن عبد العزيز في أول مقطع فيديو رسمي لترأسه جلسة مجلس الوزراء من داخل المستشفى في 22 يوليو الفائت، بعد أن تداول ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي تدهور حالته الصحية وسبب دخوله إلى المستشفى والذي يحمل في بريده رسالة بأن الملك يتمتع بصحة جيدة ويداول مهامه بصورة طبيعية.

