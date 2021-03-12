الصحة العراقية: 4622 حالة موجبة و 25 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية ، اليوم الجمعة، وفي بيان يصدر لها بشكل دوري عن الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق.

وقالت الوزارة في بيان إنها “سجلت 4622 حالة إصابة، مقابل 3397 حالة شفاء، و 25 وفاة بفيروس كورونا”.

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الثلاثاء وفي بيان خاص بها، ارتفاع كبير بالموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق.

وقالت الوزارة في بيان ، إنها “سجلت ارتفاع كبير وصل ل 4690 إصابة جديدة، مقابل 3517 حالة شفاء، و 30 وفاة بفيروس كورونا في عموم البلاد”.

أبدت السلطات العراقية مخاوفها من تصاعد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في العراق مشيرة إلى أنها قد تفرض الحظر الشامل في عدة محافظات بسبب ذلك.

وأكّد جواد الموسوي مقرر خلية الازمة النيابية، في بيان له، الجمعة، أنه “هناك تشخيصاً لأكثر ثلاث مناطق في العراق تعرضت الى زيادة كبيرة قي اعداد الاصابات هي في جانب الكرخ من بغداد والنجف وكربلاء وهذه المناطق الثلاث مرشحة لان تكون فيها حظر شامل في المرحلة المقبلة”.

وأضاف الموسوي، أنه “من المؤكد في ظل هذه الظروف الحالية أننا ذاهبون باتجاه الحظر الشامل وخصوصا الحظر الشامل للمناطق والمحافظات التي تؤشر زيادة كبيرة في اعداد الإصابات”.

وتابع قائلاً: إنه “في حال استمرار أعداد الإصابات بكورونا، خصوصاً السلالة الجديدة فإن ذلك يؤشر خطر كبير وضغط كبير على النظام الصحي في العراق”.

كما حذر من خطر السلالة الجديدة التي سببت الكثير من الأذى لأكثر من نظام صحي متطور في العالم بسبب سرعة الانتشار وشدة الأعراض، إضافة إلى إصابتها لجميع الاعمار، لافتاً إلى أن اللقاح ضد كورونا، وبحسب تقارير علمية، “فعال ضد السلالتين”، بحسب (واع).

وفي سياق متصل، باشرت الشرطة المحلية وقوات الجيش وفرق من وزارة الصحة في العراق بتطبيق إجراءات مشددة لاحتواء السلالة المحورة من فيروس كورونا

ووفقاً لوكالة الأناضول قال ياسر الجميلي، أمس ملازم أول في شرطة مرور بغداد في بيان، أمس، إن “شرطة المرور مع الشرطة المحلية وقوات الجيش وفرق من وزارة الصحة، باشرت الإشراف على تطبيق الإجراءات الخاصة بمنع تفشي كورونا”.

كما أضاف أنه “سيتم فرض غرامات مالية 25 ألف دينار عراقي لكل شخص لا يرتدي الكمامة في الأماكن العامة، أو في وسائل النقل العامة، أو الخاصة إذا كانت تحمل 4 أشخاص، مع ضرورة فتح نوافذ المركبات، ومنع التجمعات في الأماكن العامة”.

وعن آخر حصائيات فيروس كورونا بالعراق، أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 16 وفاة و3 آلاف و896 إصابة بالفيروس، وشفاء ألف و691 حالة، مؤكدةً ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 657 ألفا و453؛ منها 13 ألف و220 وفاة، و612 ألف و727 حالة شفاء.

The post الصحة العراقية: 4622 حالة موجبة و 25 وفاة بفيروس كورونا appeared first on Souk Ukkaz News.

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