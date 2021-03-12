إضافة آثار جانبية للقاح أسترازينيكا

قالت هيئة تنظيم الأدوية بالاتحاد الأوروبي، إنه ينبغي إضافة الحساسية الشديدة للآثار الجانبية المحتملة للقاح فيروس كورونا، الذي تنتجه أسترازينيكا، بعد اكتشاف صلات محتملة بعدد من الحالات في بريطانيا.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية، إنها أوصت بتحديث معلومات المنتج لتشمل الحساسية المفرطة وفرط التحسس الناتج من التفاعلات كآثار جانبية.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارغريت هاريس، إن لجنة الخبراء الاستشارية التابعة لها تدرس في الوقت الراهن لقاح أسترازينيكا المضاد لمرض كوفيد تسعة عشر بعد وقف بعض البلدان توزيعه، لكن لا يوجد سبب لعدم استخدامه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا