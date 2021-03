أنصار الله يرفضون مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في اليمن

قررت جماعة أنصار الله الحوثي رفض مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في اليمن، قائلة أن: “ما لم يحصلوا عليه بالحرب والدمار لن يحصلوا عليه بالحوار”.

فقد عدَّ الناطق الرسمي باسم جماعة أنصار الله ورئيس الوفد الوطني المفاوض باليمن، محمد عبدالسلام الحوثي، أن: “ما أسماه المبعوث الأمريكي (تيموثي ليندركينغ) بالمقترح لا جديد فيه ويمثل الرؤية السعودية والأممية منذ عام”.

وأردف الناطق: “أن يأتي مبعوث أمريكي يقدم خطة أقل مما قدمها المبعوث الأممي فهذا غير مقبول”، بحسب CNN بالعربية.

وتابع الحوثي: “لو كانوا جادين لوقف العدوان والحصار لأعلنوا وقف الحرب والحصار بشكل جاد، عندها سنرحب بهذه الخطوة”.

وبرأي الحوثي فإن المبادرة الأمريكية لـ”وقف الحرب” هي عبارة عن “التفافات شكلية تؤدي لعودة الحصار بشكل دبلوماسي وفق شروط سعودية”.

وعن شروط المبادرة قال الحوثي أنها تضمنت: “تحديد وجهات مطار صنعاء وإصدار التراخيص عبر تحالف العدوان وأن تكون الجوازات غير صادرة من صنعاء”، إضافة إلى توحيد الإيرادات في اليمن وصرف المرتبات.

وأكد المتحدث باسم جماعة أنصار الله على أن الأمريكيين: “يريدون أن نستجيب بالحوار لما لم يحققوه بالحرب والحصار، وهذه الحقيقة يجب أن يدركها الجميع… ما لم يحصلوا عليه بالحرب والدمار لن يحصلوا عليه بالحوار”، وعلل ذلك بأنه: “لا يوجد أي تغيير حقيقي نحو إنهاء الحرب ورفع الحصار، وهذه الأمور بيد الطرف الآخر”.

وكان قد صرَّح ليندركينغ اليوم الجمعة، أن أمريكا قدمت للحوثيين خطة لوقف إطلاق النار، كاشفاً عن تغير كبير في الموقف السعودي تجاه الصراع اليمني.

ووصف ليندركينغ الخطة الأمريكية بالـ”متماسكة”، وأعلن أنه تم طرحها على قيادة جماعة أنصار الله “لعدد من الأيام”.

وأردف ليندركينغ أن “الولايات المتحدة والأمم المتحدة، تحثان الحوثيين على الرد، إذا لم نتمكن من إحراز تقدم الآن، فسوف تدخل البلاد في صراع وعدم استقرار أكبر”.

وتأسف ليندركينغ من أن “الحوثيين يعطون الأولوية لحملة عسكرية للسيطرة على مأرب، بدلا من وقف الحرب ونقل المساعدات إلى الشعب اليمني”.

وأوضح أنه “لا يمكننا فرض حل في اليمن، وإن جمع اليمنيين في قاعة واحدة أمر صعب”.

مشدداً على دور جماعة أنصار الله في الصراع اليمني، وأنه من غير الممكن تجاهل هذا الدور الرئيسي، منوهاً إلى استئناف أمريكا تمويل المساعدات الإنسانية إلى شمال اليمن.

