سفينة إيرانية تتعرض لهجوم إرهابي في مياه المتوسط

أعلن المتحدث باسم شركة الملاحة البحرية الإيرانية علي غياثبان أن سفينة حاويات إيرانية تعرضت لهجوم إرهابي بجسم متفجر في مياه البحر المتوسط يوم الأربعاء الماضي.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن المتحدث علي غياثبان قوله أن الانفجار أدى الى تضرر جزء من هيكل السفينة كما نشب حريق جزئي في مكان الاصطدام تم احتواءه، دون وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات، مشيرا ان السفينة ستتابع مسارها بعد إجراء الترميم، لافتا أن السفينة كانت متجهة من إيران الى أوروبا.

وأكد غياثبان أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الهجوم، معتبرا ما جرى عملا إرهابيا وقرصنة تنتهك قوانين الملاحة الدولية.

من جانبها ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إسرائيل استهدفت منذ أواخر عام 2019، 12 سفينة إيرانية متجهة إلى سوريا وتحمل في الغالب نفطًا إيرانيًا.

وذكرت أن إسرائيل استخدمت أسلحة من بينها ألغام مائية لضرب السفن الإيرانية أو تلك التي تحمل شحنة إيرانية أثناء توجهها نحو سوريا في البحر الأحمر وفي مناطق أخرى من المنطقة.

جدير بالذكر أن إيران واصلت تجارة النفط مع سوريا ، وشحنت ملايين البراميل متجاوزة العقوبات الأمريكية المميتة ضد سوريا.

وفيما يتعلق بالنفط السوري، تواصل القوات الأمريكية في سوريا من سرقة النفط من المناطق التي تسيطر عليها في الشمال السوري وتهريبه عبر الأراضي العراقية إلى قواعدها .

حيث نقلت قناة العالم في ديسمبر الماضي، عن مصادر محلية قولها أن “القوات الامريكية أخرجت صباح الخميس رتلاً من عشرات الصهاريج المحملة بالنفط المسروق من قاعدتها غير الشرعية في مطار خراب الجير العسكري بريف الحسكة إلى قواعدها في العراق” .

وأضافت المصادر “أن رتلاً من 35 آلية من الصهاريج المحملة بالنفط السوري المسروق والشاحنات والبرادات برفقة 7 سيارات نوع “همر” عسكرية لقوات الاحتلال غادر قاعدة الاحتلال في مطار خراب الجير العسكري بريف الحسكة عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى الأراضي العراقية” .

وفي السياق، قُتل المسؤول عن عملية سرقة حقول النفط شرقي سوريا، وهو إرهابي من ارهابيي تنظيم “قسد” الموالي للجيش الأمريكي المحتل.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” في الحسكة عن مصادر أهلية في محافظة دير الزور، أن المدعو خالد خليف الحمادي الملقب “أبو الوليد” .

ويعد المسؤول عن ما يسمى “هيئة محروقات دير الزور” فيما يسمى (مجلس دير الزور المدني) الذي شكله الجيش الأمريكي في المنطقة، قتل، أمس الخميس في حين أصيب شقيقيه بجروح بليغة إثر إطلاق الرصاص عليهما من قبل مجهولين في بلدة الصبحة شرقي دير الزور.

وتابعت المصادر بأن مسلحاً من تنظيم “قسد” الارهابي قتل وأصيب آخرين جراء إطلاق الرصاص عليهم من قبل مجهولين على طريق بلدة الكشكية في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

كما تشهد مناطق سيطرة الجيش الأمريكي في ريف دير الزور الشرقي ومناطق شرق سوريا بشكل عام، غليان شعبي وانتفاضة عشائرية تطالب برحيله وطرد المسلحين الموالين له.

