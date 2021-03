الخارجية التركية : نرفض الاتهامات الأوروبية غبر المسؤولة بحقنا

أكدت وزارة الخارجية التركية في تصريح لها أنها ترفض كافة الاتهامات الموجهة لها من الاتحاد الأوروبي بارتكاب جرائم داخل الأراضي السورية .

حيث صرحت الخارجية التركية أنها “ترفض الادعاءات التي وجهها البرلمان الأوروبي إلى تركيا، التي تحتضن ملايين السوريين على أراضيها، وتتحمل مسؤوليات كبيرة بمفردها بسبب الأزمة في هذا البلد”، وفقاً لـ RT .

و أوضحت أن “تركيا نفذت عمليات عسكرية شمالي سوريا بموجب حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، بهدف مكافحة التنظيمات الإرهابية التي تشكل خطرا على الشعبين التركي والسوري”.

و شددت الوزارة على أن ” أنقرة تواصل بإصرار كبير مواجهة كافة أشكال التنظيمات الإرهابية على الأرض من جهة، وتسعى على الطاولة إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية بموجب القرار الأممي رقم 2254، من جهة أخرى”.

كما وجهت دعوتها إلى البرلمان الأوروبي ” لإدراك مدى أهمية المساهمات التركية في سوريا من حيث حماية حدود الناتو وأوروبا، والسعي للمساهمة في التوصل إلى تسوية سياسية للمشكلة، بدلا من توجيه اتهامات غير مسؤولة وبعيدة عن الواقع”.

تركيا ترفض الاتهامات الموجهة لها من جامعة الدول العربية

أصدرت تركيا اليوم الجمعة بيانا ردت فيه على اتهامات الجامعة العربية لها بتدخلها في شؤون الدول العربية، معتبرة الاتهامات باطلة ولا تستند لدليل

وجاء في البيان الذي أصدرته الخارجية التركية: أن “بعض أعضاء الجامعة ما زالوا يصرون على الحفاظ على اتهاماتهم الجامدة بحق بلدنا من أجل التستر على أنشطتهم التخريبية”. بحسب روسيا اليوم.

وأضافت ” أن مثل هذه القرارات التي تم تبنيها، نتيجة لفرضها من قبل أوساط مختلفة، دون إجراء عملية تشاورية شفافة بين الدول الأعضاء“.

ودعت الوزارة الجامعة العربية إلى أن “تولي الأولوية لتحقيق سلام وازدهار ورفاهية العرب، والإسهام إسهاما بناء في إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة، بدلا من توجيه اتهامات غير مبررة إلى بلدنا”.

وكانت جامعة الدول العربية قد اختتمت في الأمس دورتها الـ 155 على المستوى الوزاري في القاهرة، حيث جاء في بيانها الختامي إدانة واضحة لما وصفته بالتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، مطالبة أنقرة بسحب قواتها من سوريا وليبيا والعراق.

