الصفدي : الأردن مستمر بالوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى

أكد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني أن بلاده مستمرة بالوصاية على المقدسات العربية في القدس ، نافياً الاتهامات الأخيرة التي طالت حكومته .

حيث قال الصفدي في لقاء تلفزيونيّ له أن” الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس هي وصاية تاريخية تعود إلى الجد الأكبر للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني” ، وفقاً لروسيا اليوم .

و أكد أن ” الوصاية تحظى بدعم كل الدول العربية والإسلامية والعالم لأنها تلعب دورا بالغ الأهمية في الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة والحفاظ على الهوية العربية والمسيحية لتلك الأماكن ” .

إذ كانت الإشاعات تتهم الحكومة الأردنية بأنها ستسحب يدها من دور الرعاية الذي تقوم به مع المقدسات الإسلامية و المسيحية في القدس ، في حال قامت السعودية بالتطبيع مع إسرائيل.

و على هذا علق الصفدي قائلاً: ” لدى بلاده علاقة ممتازة مع المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أنهم ينسقون بخصوص القضية الفلسطينية كما يفعلون في القضايا الأخرى ” .

ولي العهد السعودي يستقبل العاهل الأردني في الرياض

استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض.

وكان في استقبال العاهل الأردني الذي وصل برفقة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، كلاً من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ووزير الدولة خالد العيسى.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ابن سلمان والملك عبدالله بحثا خلال اجتماع العلاقات الأخوية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات والفرص الواعدة لمواصلة تطويره بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

كما تم خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا العربية والإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.

وفي الشأن السعودي، وجه العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين رسالة شفوية إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، في ظل الصلح بين البلدين.

حيث أعلنت وسائل إعلام قطرية، أن الأمير تميم قد تلقي من العاهل السعودي رسالة ذكر فيها “تتصل بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية”.

من جانبه، نقل رسالة الملك سلمان، الامير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، خلال إستقبال أمير قطر له، في مكتبه بالديوان الأميري.

