السودان.. البرهان يوجه بإخراج قوات مناوي من المدينة الاولمبية

أصدر عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قرارا رسميا يتم بموجبة إخراج قوات جيش تحرير السودان، بقيادة مني أركو مناوي ، من المدينة الأولمبية ، وترحيلهم إلى معسكر السليت .

وجاء قرار البرهان عقب ان استولت قوات مناوي على المدينة الاولمبية الامر الذي قاد اللجنة لاخلاءها والخروج منها، وفقا لموقع أخبار السودان.

وفي السياق، أنتقد مني أركو مناوي، رئيس حركة جيش تحرير السودان، انتقد لجنة إزالة التمكين عبر تغريدة له على صفحته في “تويتر” واصفاً إياها بـ”المسيسة”.

كما ذكر مناوي أن إزالة التمكين تمارس مسلسلاً لتقطيع جسد الوطن، داعياً لضرورة الانتباه لها، بحسب “الانتباهه أون لاين”.

وقال مناوي في تغريدته “الطريقة التي تعمل بها لجنة إزالة التمكين (السياسية) يجب أن ننتبه لها، وإلا نصبح مجرد مشاهدين لمسلسل تقطيع جسد الوطن”.

وفي سياق متصل، قالت منظمة الدعوة الإسلامية في السودان، أنها تُحمل لجنة إزالة التمكينمسئولية أي حوادث أو اعتداءات تقع بمبانيها.

وأوضحت الدعوة الإسلامية أنه منذ صدور قرار لجنة إزالة التمكين الذي قضى بالحجز على أصول المنظمة، وأوقافها، وتشريد موظفيها، في شهر أبريل من العام الماضي، بحسب “الانتباهه أون لاين”.

مؤسسات المنظمة للتعديات المستمرة، من انتهاكات وتعديات، وبدورها قامت المنظمة بتوثيق كل هذه التعديات، فضلاً عن شروع المنظمة في الإجراءات القانونية لاسترداد حقها.

وبحسب بيان صادر من منظمة الدعوة الإسلامية، فإن الحريق الذي اندلع في مبنى رئاسة المنظمة في الـ24 من شهر فبراير 2021، دون أسباب واضحة، يعتبر امتداداً للتعديات التي تتعرض لها المنظمة.

هذا وقد اتهمت المنظمة جهات لم تسمها، بأنها قامت بافتعال الحريق.

وفي وقت سابق قال حزب الأمة الأصل برئاسة مبارك الفاضل، منتقداً لجنة إزالة التمكين، حيث قال أنها غير مختصة بملاحقة المتورطين في الاعتداء على المال العامومرتكبي الجرائم ضد الدولة.

كما طالب الأمة برئاسة مبارك الفاضل، بحل لجنة إزالة التمكين، ومراجعة قراراتها، وتكوين مفوضية مكافحة الفساد، بحسب ما جاء في “حكايات”.

موضحاً أن التحقيق وملاحقة الأفراد المتورطين في الاعتداء على المال العام والخاص من صميم عمل الشرطة والنيابة.

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