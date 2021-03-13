ارتفاع طفيف في أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت 13-3-2021

شهدت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في التعاملات المالية صباح اليوم السبت ارتفاعا طفيفا، حيث قام تجار السوق الموازي برفع اسعار الدولار الامريكي لتساوي اسعار صرف العملات لدى البنوك.

كما و بلغ متوسط أسعار الدولار الامريكي 379 جنيها بعد ان كانت اقل منها فيما صعد سعر بيع الدولار الامريكي لدى تجار السوف الاسود 382 جنيها وقام البنك المركزي برفع السعر التأشيري للدولار الامريكي بنسبة طفيفة اليوم .

العملة الصرف مقابل الجنيه الدولار الامريكي 379.00 جنيها الريال السعودي 101.20 جنيها الدرهم الاماراتي 104.00 جنيها اليورو 455 جنيها الجنيه الاسترليني 522.00 جنيها الجنية المصري 24.00 جنيها الدينار البحريني 1010 جنيها الريال القطري 103 جنيها

استقر سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، في السوق السوداء في تعاملات اليوم الجمعة.

هذا وقد تحدث أحد التجار لـ”أخبار سوق عكاظ” موضحاً أن سعر الصرف لم يتغير من سعر الأمس، حيث يتم تداول الدولار بـ379.5 في السوق الموازي.

كما أوضح أن الريال السعودي يتم تداوله بـ101 جنيه سوداني، والدرهم الإماراتي بـ103 جنيهاً.

لافتاً من خلال حديثه إلى أن السوق الموازي يعاني من ركود شديد منذ أن أعلنت الحكومة السودانية تحرير سعر الصرف.

موضحاً أن السبب يرجع لأن أغلب المواطنين في الداخل والخارج أصبحوا يعتمدون على البنوك الرسمية في تحويل أموالهم.

وفي سياق متصل، أصدر صندوق النقد الدولي بياناً أوضح من خلاله بأن السودان يحقق تقدماً ملموساً نحو وضع سجل أداء قوي فيما يخص تنفيذ السياسات والإصلاحات.

كما أوضح بيان صندوق النقد الدولي بأن ما يفعله القادة في السودان، يُعد من أقوى الشروط لإعفاء الديون مستقبلاً، بحسب ما أورد “المشهد السوداني”.

هذا وقد وافق صندوق النقد على المراجعة الأولى لبرنامج السودان المُراقب من قبل خبراء الصندوق.

حيث أنه يدعم برانامجاً إصلاحياً تبنته الحكومة السودانية بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي، بما يعزز الحماية الاجتماعية، وتدعيم أسس الحكومة.

وفي وقت سابق من فبراير المنصرم، رحب البنك الدولي عبر رئيسه ديفيد مالباس، بقرار السودان بشأن توحيد سعر الصرف.

وقال رئيس البنك الدولي عبر تغريدة له في “تويتر”، أن قرار السلطات في السودان، حدد 9 فوائد للشعب السوداني، منها زيادة التدفقات من التحويلات المالية والمساعدات والاستثمار، فضلاً عن تقليل التهريب، وفقاً لـ “سونا”.

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