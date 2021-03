استقبل مطار الملكة علياء في العاصمة الأردنية ،عمان ، 144 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا والتي تصل ضمن اللقاحات التي يوفرها مرفق كوفاكس.

حيث قال وزير الصحة الأردني، نذير العبيدات، في بيان له أننا ” نرى الآن نتائج الشراكة مع مرفق كوفاكس، حيث يشارك الأردن كدولة ذاتية التمويل بالكامل، ويأتي هذا الإمداد في الوقت المناسب لدعم جهودنا لتسريع عملية التطعيم الوطنية ضد كوفيد – 19” .

كما بيّن أن” الأردن الدولة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتسلم لقاحات واقية من الفيروس عن طريق مرفق كوفاكس، وستواصل تقديم لقاحات كوفيد – 19 للفئات السكانية الأكثر ضعفاً “.

وكانت قد وصلت الجرعات من لقاح أسترازينيك”، مساء أمس على متن طائرة قادمة من كوريا الجنوبية، إلى مطار الملكة علياء الدولي بالعاصمة، وفقاً لقناة المملكة .

ومن جهة أخرى أكد فراس الهواري رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية في الأردن أن الوضع الوبائي الحالي في الأردن وصل إلى أرقام قياسية مقلقة .

حيث نقلت قناة روسيا اليوم عن الهواري تصريحه الذي قال فيه : ” لقد حطمنا جميع الأرقام القياسية.. إذا نظرنا إلى الموجة السابقة وقارناها مع الموجة الحالية اليوم” .

و أضاف ” تجاوزنا 8 آلاف إصابة يومية وأعلى رقم دخول إلى المستشفيات في يوم واحد وأعلى رقم وفيات وأعلى رقم أشخاص يعالجون داخل المستشفيات”.

و أشار إلى أن الحل الوحيد حالياً لوقف الانتشار الكبير للفيروس هو الإغلاقات التي حصلت، وزيادة ساعات الحظر الجزئي ” .

هذا و شبه الهواري الوضع الحالي للأردن بما حدث في البرازيل ، إذ قال : ” أصيب 75% من السكان في البرازيل بالموجة الأولى، وفي الموجة الثانية أصيب معظم من أصيب في الموجة الأولى”.

تصدرت دولة الأردن ولبنان قائمة الدول العربية التي سجلت أعلى معدلات إصابة ووفيات بفيروس كورونا، عقب دولة العراق والمغرب، وفقا لاحصائية نشرتها وكالة “رويترز” .

فقدت تصدرت العراق اعلى قائمة الإصابات بفيروس كورونا بـ740472 إصابة، و13645 حالة وفاة، ثم تلته دولة المغرب في المركز الثاني بـ 487286 إصابة، و8705 حالة وفاة.

وحلت الأردن ثالثا في القائمة، متخطيا الإمارات بعدد الإصابات والوفيات، حيث سجل حتى اليوم، 442202 إصابة، و5046 حالة وفاة.

The post مطار الملكة علياء في الأردن يستقبل 144 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ