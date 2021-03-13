وزير الصحة الأردني يقدم استقالته عقب حادثة مستشفى السلط

قدم وزير الصحة الأردني نذير العبيدات اليوم السبت ، استقالته إلى رئيس الوزراء عقب حادثة انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط الذي يعالج مرضى كورونا.

حيث نقلت وكالة سبوتنيك تصريح العبيدات الذي قال فيه إنه “في صباح اليوم ، حدث انقطاع للأكسجين في مستشفى السلط الحكومي الجديد، وهو ناتج عن نقص في خزانات الأكسجين، الأمر الذي أدى إلى وقوع 6 وفيات”.

ليضيف أنه “هناك ربما تأثير لنقص الأكسجين على هذه الوفيات وسيتم التحقق في حال كان هناك السبب نقص الأكسجين”.

كما أشار العبيدات إلى أنه “لا يوجد لدي تبرير للموت، ولا بد من أن يكون هناك تقصير وسيتم محاسبة المقصرين ،حيث وجه رئيس الوزراء بإجراء تحقيق بهذا الخصوص ” .

ومن جهة أخرى استقبل مطار الملكة علياء في العاصمة الأردنية ،عمان ، 144 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا والتي تصل ضمن اللقاحات التي يوفرها مرفق كوفاكس.

حيث قال وزير الصحة الأردني، في بيان له أننا ” نرى الآن نتائج الشراكة مع مرفق كوفاكس، حيث يشارك الأردن كدولة ذاتية التمويل بالكامل، ويأتي هذا الإمداد في الوقت المناسب لدعم جهودنا لتسريع عملية التطعيم الوطنية ضد كوفيد – 19” .

كما بيّن أن” الأردن الدولة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتسلم لقاحات واقية من الفيروس عن طريق مرفق كوفاكس، وستواصل تقديم لقاحات كوفيد – 19 للفئات السكانية الأكثر ضعفاً “.

ووصلت الجرعات من لقاح أسترازينيك”، مساء أمس على متن طائرة قادمة من كوريا الجنوبية، إلى مطار الملكة علياء الدولي بالعاصمة، وفقاً لقناة المملكة .

وكان قد أكد فراس الهواري رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية في الأردن أن الوضع الوبائي الحالي في الأردن وصل إلى أرقام قياسية مقلقة .

حيث نقلت قناة روسيا اليوم عن الهواري تصريحه الذي قال فيه : ” لقد حطمنا جميع الأرقام القياسية.. إذا نظرنا إلى الموجة السابقة وقارناها مع الموجة الحالية اليوم” .

و أضاف ” تجاوزنا 8 آلاف إصابة يومية وأعلى رقم دخول إلى المستشفيات في يوم واحد وأعلى رقم وفيات وأعلى رقم أشخاص يعالجون داخل المستشفيات”.

أليشير إلى أن الحل الوحيد حالياً لوقف الانتشار الكبير للفيروس هو الإغلاقات التي حصلت، وزيادة ساعات الحظر الجزئي ” .

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