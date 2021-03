إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من أقراص الإمفيتامين في السعودية

كشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية عن إحباط محاولة تهريب مليونين و500 ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدرة .

حيث قال، محمد نجيدي ،المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات إن “المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة وترويجها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك السعودية، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب مليونين وخمس مائة ألف قرص إمفيتامين “.

ليتابع أن “الحبوب المخدرة كانت مخبأة داخل شاحنة نقل خرسانة جاهزة، والقبض على المتورطين فيها أحدهما مقيم من الجنسية السودانية، وآخر من الجنسية الأردنية”

كما أشار النجيدي إلى أنه “تم إيقاف المقبوض عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم للنيابة العامة ” ، وفقاً لوكالة روسيا اليوم .

وكانت قد أحبطت الداخلية السعوديةفي وقت سابق عملية تهريب كميات كبيرة من المخدرات الى أراضي المملكة وذلك بالتنسيق والتعاون بين فرع مكافحة المخدرات والجمارك.

وفي هذا الصدد، صرح المتحدث باسم قوات حرس الحدود مسفر بن غنّام القريني، أن 88 كيلوغرام من مادة الحشيش تم ضبطها في منطقة نجران بالإضافة لحوالي 13000 قرص أمفيتامين في منطقة تبوك.

وكذلك تم ضبط 974 كيلوغرام من الحشيش المخدر وأكثر من 37 طن من مادة القات بمنطقة جازان، و 256 كيلوغرام من القات في منطقة عسير. بحسب روسيا اليوم.

كما أكد المتحدث باسم حرس الحدود أنه “تم القبض على المتورطين في محاولات التهريب، وعددهم 94 متهما، وذلك بعد رصد تجاوزهم حدود المملكة، وتمت المباشرة في استكمال الإجراءات النظامية كافة”.

وفي نفس السياق، قامت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية في نوفمبر الماضي، بإحباط محاولات تهريب وترويج 2496950 قرص إمفيتامين، وطن و229 كغ من مادة الحشيش المخدر.

وجاء في تصريح الوزارة الذي قالت فيه أن “أن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب وترويج المواد المخدرة إلى المملكة نتج عنها إحباط محاولات تهريب 2496950 قرص إمفيتامين” .

وفي بيان اخر للمتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية قال فيه “بأنهم تمكنوا في ثلاث عمليات أمنية من الإطاحة بخلية إجرامية بمدينة الرياض، يمتهن عناصرها استقبال وترويج المواد المخدرة، حيث تم القبض عليهم، 3 مواطنين، وضُبِط في حوزتهم (2,014,940) قرص أمفيتامين مخدر “

ليضيف أنه” تمت الإطاحة بخلية إجرامية في محافظة جدة، بعد قيام عناصرها باستقبال كمية من المواد المخدرة، حيث تم قبض عليهم، مواطن ونازح، وضُبِط في حوزتهم (482,000) قرص أمفيتامين مخدر”، وفقاً لموقع سبوتنك .

