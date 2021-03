فلسطين..الفيروس ينتشر بوتيرة مخيفة والصحة تدق ناقوس الخطر

أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية ،كمال الشخرة، إن الوضع الوبائي في فلسطين خطير جدا،ونسبة الاشغال في المستشفيات بلغت 100%.

حيث قال الشخرة في تصريح نقلته قناة النيل إن” لجنة كورونا في وزارة الصحة ستعقد اليوم اجتماعا مع اللجان الأخرى المختصة، بمشاركة وزيرة الصحة مي الكيلة، لبحث آخر التطورات المتعلقة بالجائحة” .

كما أشار إلى أن ” اللامبالاة عند بعض المواطنين وعدم التزامهم باجراءات الوقاية والسلامة العامة، أدت إلى ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس، وبالتالي ازدياد عدد الوفيات” .

وفي السياق كشفت وزيرة اصحة الفلسطينية مي الكيلة ، ،إن الوزارة ستتسلم 100 ألف جرعة من لقاح سينوفارم المضاد لفيروس كورونا، بتبرع من جمهورية الصين.

حيث نقلت قناة المملكة بيان الكيلة الذي والذي قالت فيه أن ” هذا التبرع من الصين سيساعدنا في البدء بتنفيذ حملة التطعيم في فلسطين” .

وأضافت أن ” لقاحات من مؤسسة كوفاكس ستصل قريباً أيضاً ، بعد التواصل من أعلى المستويات من وزارة الصحة بشكل مكثف مع منظمة الصحة العالمية “.

لتبيّن أنه “ سيتم إطلاق منصة الإلكترونية للتسجيل لمطعوم كوفيد 19، لمن يرغب ، وسيكون اللقاح مجانياً واختيارياً ” .

وأكدت أن” الشركات المصنعة للقاحات المضادة لفيروس كورونا التي تم التواصل معها على أعلى المستويات أكدت بنسبة 80% تزويدنا بالطعومات ضمن جداول زمنية أصبحت معالمها واضحة”.

ومن جهة أخرى أكد مسؤولون في وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن الوضع الوبائي لا زال خطيرًا، ويشهد ارتفاعًا في أعداد المصابين ونسب إشغال الأسرة في مختلف المستشفيات .

وقال ناجي نزال مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة الفلسطينية إن هناك ارتفاعًا متواصلًا في نسبة إشغال الأسرة بالمستشفيات وتصل في بعضها لما بين 95 إلى 100 بالمئة.

ليلفت نزال إلى أن المستشفيات في محافظات الضفة المحتلة تعاني من نقص في الأكسجين، مشيرًا إلى أن هذه مشكلة كبيرة وجديدة باتت تواجهها المستشفيات.

وقال “نسعى إلى تحويل الأوكسجين السائل إلى المحافظات الأشد احتياجًا، خاصةً وأن محطات الأكسجين في بعضها لا تكفي لتبية احتياجات جميع المرضى”.

وذكر المسؤول الطبي أنه تجري حاليًا توسعة الأقسام الموجودة بالمستشفيات لعلاج مرضى كورونا، وهو الأمر الذي يؤثر على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين غير المصابين بالفيروس.

